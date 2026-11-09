지구 반대편서 만난 또 하나의 가족… 힐리어드 “KT는 내 야구 인생 최고의 팀”

사진=KT 위즈 제공

마지막에 받아든 성적표는 ‘준우승’. 그러나 이 세 글자로 지난 1년을 모두 설명할 수는 없었다. 지구 반대편 낯선 한국에서 만난 동료들이 어느새 가족이 됐고, 함께 정규리그 90승을 일궜다. 외국인 타자 샘 힐리어드(KT)가 KBO리그 입성 뒤 첫 시즌을 ‘잊지 못할 한 해’로 돌아본 이유다.

힐리어드는 8일 대구 삼성 라이온즈파크서 열린 삼성과의 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈(KS·7전4선승제) 5차전에서 1-12로 패한 뒤 취재진과 만났다. 정규리그 1위에 올랐던 KT는 시리즈 전적 1승4패로 준우승에 머물렀다.

그는 “마지막이 아쉽고 실망스러운 건 사실이다. 하지만 구단 최다승을 경신했고, 부상과 여러 우여곡절 속에서도 팀이 좋은 퍼포먼스를 보여줬다”고 했다. 이어 “프로 생활에서 함께한 팀 중 최고라고 생각한다. 정말 잊지 못할 뜻깊은 한 해였다”고 덧붙였다.

사진=스포츠월드 김종원 기자

그럴 만한 시즌이었다. 힐리어드는 한국 무대 첫 시즌 142경기에서 타율 0.304(562타수 171안타) 44홈런 139타점을 기록했다. 타점왕에 올랐고 홈런도 2위였다. KS에서도 타율 0.444(18타수 8안타) 4타점으로 분전했다. 호수비로도 그라운드 위를 호령했다. 하지만 팀 타율이 0.207에 그칠 만큼 동료들의 방망이가 침묵하면서 힐리어드의 활약도 빛이 바랬다.

물론 홀로 빛났다고 패배의 크기, 나아가 그 아픔이 줄어드는 건 아니었다. 첫판에서 3안타 2타점을 올리는 등 힘을 냈지만, 팀의 연패를 막지는 못했다. 힐리어드는 자신이 부진했을 때와 잘했을 때 중 어느 패배가 더 쓰리냐는 질문에 승패 그 자체가 중요하다고 답했다. “매 경기 이기기 위해 최선을 다했다”는 말에 아쉬움이 담겼다.

사진=KT 위즈 제공

그가 KT를 각별하게 여기는 이유는 따로 있다. 지구 반대편 한국으로 건너와 언어의 장벽과 낯선 야구에 적응해야 했던 힐리어드다. 한때 시행착오를 겪으며 부침이 뒤따랐고, 마음고생도 적지 않았다. 그때마다 힘이 된 건 동료들이었다. 힐리어드는 “선수들이 팀원뿐 아니라 진짜 가족처럼 맞아줬다. 집처럼 편하게 느낄 수 있도록 해줘 고맙다”고 했다. 경기 후 선수단 미팅에서도 팀원들을 향해 가장 먼저 감사의 마음을 전했을 정도다.

패배의 아쉬움 속에서도 팀을 향한 믿음은 굳건했다. 힐리어드는 “올해 우리가 보여준 경기력을 생각하면 삼성도 충분히 이길 수 있는 팀이었다. 그래서 더 아쉽다”고 했다. 선수들에게는 각자 지닌 능력을 잊지 말고, 다시 기회가 온다면 더 나은 경기력으로 승리하자고 당부했다.

사진=KT 위즈 제공

KT와 인연을 이어가고 싶은 마음 역시 숨기지 않았다. 힐리어드는 재계약 관련 질문에 “구단에서 좋은 제안을 해준다면 내년에도 함께하고 싶은 마음이 크다”고 답했다. 다만 “앞으로 어떻게 될지는 누구도 확신할 수 없다”며 신중한 태도를 보였다.

팬들에게는 감사와 아쉬움을 함께 전했다. 홈구장 수원은 물론 먼 대구 원정까지 찾아온 응원의 열기를 잊지 않았다는 설명이다. 힐리어드는 “팬들의 응원을 경기장에서 충분히 느꼈다. 원하는 승리로 보답하지 못해 아쉽다”고 했다. 한국에서 받은 사랑에 보답하고 싶은 마음만은 분명했을 터. 이에 “다시 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 잘 준비하겠다”고 목소리를 높였다.

사진=KT 위즈 제공

대구=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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