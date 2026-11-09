30년간 가수들의 무대 뒤 지켜온 음악기획자 박태석, ‘좋은 어른의 태도’를 말하다

'좋은 어른은 태도로 말합니다' 앞 표지.

30년 가까이 음악 현장에서 가수들의 무대 뒤를 지켜온 음악기획자가 사람과 관계, 그리고 좋은 어른의 의미를 책으로 풀어냈다.

음악기획자이자 대박기획 대표인 박태석이 신간 ‘좋은 어른은 태도로 말합니다’를 최근 출간했다. 전자책으로 먼저 선보인 이 책은 얼마 전 종이책으로도 발간됐다.

박 대표는 지난 30년 가까이 음반 제작과 가수 매니지먼트, 방송 및 공연 기획 등 음악 산업 현장에서 활동해 온 인물이다. 수많은 가수와 관계자들이 함께 만들어가는 무대 뒤에서 실력만큼 중요한 것은 결국 사람을 대하는 태도라는 사실을 깨달았고, 이러한 경험과 생각을 이번 책에 담았다.

책의 핵심 메시지는 단순하다. 나이가 많고 사회적 경험이 풍부하다고 해서 저절로 좋은 어른이 되는 것은 아니라는 것이다. 직함이나 성취보다 평소 어떤 말을 하고 어떻게 행동하는지가 진정한 어른의 품격을 결정한다는 메시지를 전한다.

특히 상대방의 수고를 알아주는 마음, 가까운 사람에게 함부로 말하지 않는 자세, 약속을 지키는 책임감, 확인되지 않은 이야기를 함부로 전달하지 않는 신중함 등 일상에서 실천할 수 있는 기본적인 예의와 배려를 강조한다.

음악기획자로서 경험한 현장 이야기도 책의 주요 소재다. 무대 위 화려한 조명 뒤에는 수많은 사람의 노력과 협력이 존재한다. 박 대표는 이러한 경험을 바탕으로 함께 일하는 사람에 대한 존중과 말 한마디가 신뢰를 만들거나 무너뜨리는 순간들을 소개하며 독자들에게 관계의 의미를 되묻는다.

노래를 통해 삶과 사람을 이야기하는 구성도 눈길을 끈다. 오승근의 ‘당신꽃’, 유난이의 ‘떠난 그대여’ 등 여러 곡에 담긴 감성을 사랑과 그리움, 배려와 책임이라는 주제로 연결했다. 오랜 시간 음악을 다뤄온 기획자의 시선으로 노래를 인문학적인 삶의 이야기로 확장한 것이다.

가정교육과 예의범절에 대한 새로운 시각도 제시한다. 아이들에게 예의를 가르치기 전에 어른부터 자신의 말과 행동을 돌아봐야 한다는 것이다. 부모와 자녀, 직장 선후배, 동료 등 다양한 관계에서 상대를 존중하는 태도가 무엇보다 중요하다는 점을 강조한다.

박 대표는 정답을 일방적으로 제시하기보다 자신의 경험을 바탕으로 독자들에게 질문을 던진다. 좋은 어른이란 처음부터 완성된 사람이 아니라 자신의 말과 행동을 끊임없이 돌아보고 조금씩 더 나은 방향으로 변화하는 사람이라는 것이 책을 관통하는 메시지다.

박태석 대표.

한편 박태석 대표는 공연기획 ING 운영을 시작으로 음반 제작과 공연·방송 기획, 가수 매니지먼트 분야에서 활동해 왔다. 트로트 전문 매거진 ‘월간 트로트코리아’를 창간했으며, 현재 대박기획 대표로 음악 제작과 콘텐츠 기획을 이끌고 있다.

음악 현장에서 30년 가까이 사람들과 함께 호흡해 온 박태석 대표가 이번 책을 통해 전하는 메시지는 결국 하나다. 좋은 어른은 말로 자신을 증명하는 사람이 아니라 일상에서 보여주는 태도로 존중받는 사람이라는 것이다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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