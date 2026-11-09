강원 김대원, 개인 통산 두 번째 10골·10도움 달성 “쉽지 않은 기록… 동료들에 감사”

사진=강원FC 제공

“동료들이 없었다면…”

김대원(강원FC)이 통산 두 번째 ‘10골-10도움’을 달성했다.

김대원은 지난 8일 강릉하이원아레나서 열린 하나은행 K리그1 2026 35라운드 전북현대와 홈경기서 0-1로 뒤진 전반 12분 신민하의 동점골을 도왔다. 어시스트를 하나 추가해 개인 통산 두 번째 ‘10-10’을 완성했다. K리그 역사상 30번째 ‘10-10’이다.

김대원은 강원에서만 두 차례 ‘10-10’을 달성했다. 김대원은 2022년 37경기에 나서 12골 13도움으로 리그 최다인 25개의 공격포인트를 올렸다. 강원의 파이널A 진출에 힘을 보탰고 생애 처음으로 K리그1 베스트11에 선정됐다.

김대원은 “‘10-10’은 쉽지 않은 기록인데 정경호 감독님 덕분에 좋은 축구를 하면서 프로 통산 두 번째 ‘10-10’을 달성할 수 있었다”며 “동료들의 도움이 없었다면 이룰 수 없는 기록이다. 감독님과 동료들에게 감사하다”고 소감을 밝혔다.

사진=강원FC 제공

김대원은 강원 역대 공격포인트 기록을 하나씩 갈아치우고 있다. 지난 4월12일 대전전 득점으로 강원 통산 28골 25도움, 공격포인트 53개를 기록했다. 김영후의 52개를 넘어 구단 최다 공격포인트 기록을 경신했다. 7월26일 안양전에서는 도움 하나로 K리그 통산 ‘50-50’과 강원FC 소속 최초로 ‘30-30’ 클럽에 가입했다. 이어 9월13일 김천전에서 1골 1도움을 추가해 K리그1 기록만으로도 ‘50-50’을 기록했다.

구단 최다 득점도 가시권에 들어왔다. 김대원은 강원 소속으로 K리그 통산 37골을 기록하고 있다. 김영후가 보유한 38골에 한 골 차다. 한 골을 더 넣으면 공동 1위, 두 골을 추가하면 구단 최다 득점자로 올라선다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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