피겨 서민규, 시니어 그랑프리 3차 대회 7위… 파이널 진출 무산

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‘높았던 벽’

한국 피겨스케이팅 남자 싱글 기대주 서민규(경신고)가 시니어 데뷔 첫해 파이널 진출에 아쉽게 실패했다.

서민규는 지난 8일 중국 선전의 선전 유니버시아드 센터서 열린 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 시니어 그랑프리 3차 대회 남자 싱글 프리스케이팅서 기술점수(TES) 88.51점, 예술점수(PCS) 80.86점을 기록했다. 총점 169.37점을 받았다. 쇼트프로그램서 79.77점을 얻었던 서민규는 최종 합계 249.14점으로 12명의 선수 중 7위에 올랐다.

이로써 상위 6명이 나서는 파이널 진출도 무산됐다. 지난달 시니어 그랑프리 1차 대회에서 동메달을 땄지만 그 기세를 이어가는 데 실패했다.

서민규는 프리스케이팅서 두 번째 점프인 쿼드러플 살코 점프를 시도하다 착지가 흔들렸다. 수행 점수(GOE) 3.33점이 감점됐다. 후반부에는 트리플 루프 점프서 착지가 불안했다.

이날 남자 싱글 우승은 최종 합계 293.25점을 기록한 일본의 미우라 가오가 차지했다. 러시아 출신 개인중립선수 블라디슬라프 디키지와 예브게니 세메넨코는 각각 은메달(282.44점)과 동메달(281.62점)을 획득했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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