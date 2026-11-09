이강인, 바르셀로나 상대로 선제골 기점·60분 활약… 팀은 1-2 역전패

사진=뉴시스

이강인(아틀레티코 마드리드)이 활발한 몸놀림을 보였으나 팀의 패배를 막지 못했다.

아틀레티코 마드리드는 9일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노서 끝난 2026~2027 스페인 프리메라리가 12라운드 홈경기서 바르셀로나에 1-2로 패배했다. 이날 이강인은 훌리안 알바레스와 최전방 투톱으로 선발 출전해 60분간 활약했다.

이강인은 한 차례 슈팅을 기록했지만, 공격포인트는 기록하지 못했다. 대신 선제골의 기점 역할을 해냈다. 전반 10분 오른쪽 측면에서 공을 잡고 반대편으로 침투하던 알바레스를 향해 왼발 아웃프런트킥으로 패스했다. 이를 이어받은 알바레스가 골문 앞으로 낮고 빠르게 찔러줬다. 쇄도하던 줄리아노 시메오네는 가볍게 오른발로 차넣으며 균형을 무너뜨렸다.

기쁨도 잠시, 전반 45분 동점골이 나왔다. 페드리가 수비진을 흔든 뒤 문전으로 투입한 공이 수비 맞고 흘렀다. 이를 페란 로페스가 왼발 논스톱 슈팅으로 동점골을 만들어냈다. 로페스는 여기서 그치지 않았다. 후반 21분에는 라민 야말이 찔러준 공을 그대로 골문에 꽂아 넣었다.

역전골을 허용한 아틀레티코 마드리드는 남은 20여분간 바르셀로나의 골문을 두드렸으나 열리지 않았다. 지난 4일 바이에른 뮌헨과의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 리그 페이즈 4차전 홈 경기 패배에 이은 공식전 2연패다.

이날 패배로 리그 연승도 끊겼다. 9승 1무 2패, 승점 28로 3위를 마크했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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