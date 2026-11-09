U-23 야구대표팀, 세계선수권 예선서 일본에 5-6 끝내기 역전패

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‘통한의 역전패’

한국 23세 이하(U-23) 야구대표팀이 세계선수권대회서 일본에 끝내기 패배를 당했다.

이연수(성균관대) 감독이 지휘하는 한국은 지난 8일 니카라과 마나과의 소베라니아 국립경기장서 열린 제6회 U-23 세계야구선수권대회 B조 오프닝라운드 2차전서 일본에 연장 8회 승부치기 끝에 5-6으로 졌다.

전날 1차전에서 쿠바를 3-2로 꺾었던 한국은 이날 패배로 1승 1패를 작성했다.

한국은 7회 정규이닝까지 일본과 2-2로 승패를 가리지 못했다. 결국 연장 승부치기에 돌입했다. 연장 8회초 엄준현(KIA)의 2타점 적시타와 어준서의 1타점 안타에 힘입어 5-2로 리드를 잡았다. 그러나 이어진 8회 말에만 4점을 허용했다.

선발 투수 박준성(LG)은 4이닝 2피안타 1볼넷 5탈삼진 무실점으로 호투했으나 팀 패배로 빛을 바랬다. 타선에선 홀로 3타점을 터뜨린 어준서(키움)의 타격감이 돋보였다.

한국은 이날 베네수엘라와 B조 3차전을 치른다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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