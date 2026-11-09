[SW비하인드] “승자가 있으면 패자도 있다”… 강민호 품에 안은 우규민, 엇갈린 24년의 꿈

사진=스포츠월드 김종원 기자

한참을 떠나지 못했다. 원정팀 더그아웃에 우두커니 선 KT 투수 우규민(41)은 삼성 선수들의 우승 세리머니를 그저 바라만 봤다. 프로 데뷔 24년 만에 처음 밟은 한국시리즈였건만, 끝내 그 기쁨은 자신의 몫이 아니었다. 이내 옛 동료이자 동갑내기 절친 강민호(삼성)와 마주해 긴 포옹을 나눴다. 같은 우승반지를 꿈꿨던 두 베테랑의 희비가 교차한 순간이었다.

KT는 8일 대구 삼성 라이온즈파크서 열린 삼성과의 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈(KS·7전4선승제) 5차전에서 1-12로 졌다. 첫판 승리 뒤 내리 4연패를 당하며 준우승에 머물렀다. 정규리그 10개 구단 중 유일하게 90승을 거두며 통합우승을 향해 질주했던 KT다. 정상에 가장 가까웠던 팀이 끝내 우승을 내준 만큼 허탈함은 더욱 컸다.

경기 후 만난 우규민의 표정엔 진한 아쉬움이 묻어났다. 그는 “개인적으로 KS를 처음 경험했기 때문에 만감이 교차한다”며 “승자가 있으면 패자도 있는 법이다. 우리가 졌으니 허탈하고 아쉬운 마음이 크다”고 털어놨다.

사진=삼성 라이온즈 제공

기다림의 무게가 남달랐다. 2003년 LG서 데뷔한 우규민은 삼성과 KT를 거치며 KBO리그 우완 투수 최초이자 역대 세 번째로 통산 900경기 등판의 금자탑을 쌓았다. 통산 908경기까지 마운드를 지킨 베테랑이지만, 유독 가을야구 최종장 무대와는 인연이 닿지 않았다.

삼성 소속이던 2021년에는 정규리그 1위 결정전에서 KT에 패하며 직행 기회를 놓쳤다. 공교롭게도 5년 뒤 자신을 가로막았던 KT의 유니폼을 입고서야 처음 KS 무대에 섰다.

이 오랜 갈증을 누구보다 잘 아는 이가 강민호일 터. 1985년생 동갑내기인 둘은 삼성에서 한솥밥을 먹으며 우승반지를 향한 꿈도 함께 키웠다. 이번 가을엔 서로 다른 유니폼을 입고 정상을 다퉜다. 강민호는 오랜 무관의 한을 풀며 활짝 웃었지만, 우규민은 또 한 번 다음을 기약해야 했다.

사진=스포츠월드 김종원 기자

희비는 엇갈렸어도 친구를 향한 축하만큼은 진심이었다. 우규민은 “어찌 됐든 둘 중 한 명은 우승하고 반지를 끼는 거니까 진심으로 축하해줬다”고 말했다.

그렇다고 마음 한구석의 아쉬움까지 감출 순 없었다. 우규민은 KS 3경기에 구원 등판해 2⅓이닝 1실점을 기록했다. 언제 호출될지 모르는 불펜 투수로서 동료들의 경기를 지켜봐야 하는 시간은 더욱 길게 느껴졌다. 그는 “언제 다시 나갈지 모르는 상황에서 옆에서 지켜봐야 하는 게 많이 힘들었다. 동료들을 믿고 응원했지만 오래 기다려 온 시리즈였기에 더 그랬다”고 돌아봤다.

승부의 흐름도 곱씹었다. KT는 1차전 8-0으로 앞서다 8-7까지 쫓기며 가까스로 이겼다. 반면 삼성은 이후 4경기를 내리 잡았다. 우규민은 “첫 경기를 조금 더 넉넉하게 잡았다면 우리도 편했을 것 같다”며 아쉬워했다. 상대가 플레이오프를 거치며 기세를 끌어올린 점도 인정했다.

패배의 쓴맛을 봤지만, 우승을 향한 꿈까지 접은 건 아니다. 물론 불혹을 훌쩍 넘긴 베테랑에게 다시 KS 무대를 밟을 기회가 언제 찾아올지는 알 수 없다. 그럼에도 도전의 끈을 놓을 생각이 결코 없다. “던질 수 있는 한 최대한 마운드에 서고 싶다”고 운을 뗀 우규민은 “(KT의) 좋은 감독님, 코치진, 선수들과 함께 끝에 웃을 수 있는 순간을 다시 만들고 싶다”고 힘줘 말했다.

사진=스포츠월드 김종원 기자

대구=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

대구=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]