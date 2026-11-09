“힘들었던 승부…” 김은지 9단, 스미레 꺾고 난설헌배 여자바둑 5연패

사진=한국기원 제공

“특별한 기록 세우게 돼 기뻐요.”

절대 강자의 면모를 입증했다. 김은지 9단이 5년 연속 난설헌배 우승컵을 들어 올렸다.

김은지는 지난 8일 강원도 강릉시 오죽한옥마을서 열린 제6회 난설헌배 전국 여자바둑대회 결승 3번기 3국서 스미레 6단에게 282수 만에 백 불계승해 종합전적 2-1로 대회 5연패를 달성했다.

이번 결승은 두 선수의 치열한 접전 끝에 최종국서 승부가 갈렸다. 결승 1국서 김은지가 선취점을 올리며 기선을 제압했지만, 2국에서는 스미레가 반격에 성공하며 승부를 원점으로 돌렸다.

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최종국에서는 백을 잡은 김은지가 초반부터 우세를 확보한 뒤 안정적인 운영으로 주도권을 놓치지 않았다. 끝내 스미레의 항서를 받아내며 우승을 확정 지었다.

2022년 제2회 대회에서 김윤영 5단을 꺾고 첫 우승컵을 품에 안았던 김은지는 이후 단 한 차례도 정상을 내주지 않으며 5년 연속 우승이라는 금자탑을 쌓았다. 특히 지난 5년간 난설헌배에서 예선 포함 24승 2패라는 압도적인 성적을 기록하며 대회 최강자로서의 입지를 더욱 굳혔다.

우승을 차지한 김은지는 “5연패라는 특별한 기록을 세우며 우승하게 돼 기쁘다. 지난 Sh수협은행배에 이어 이번에도 스미레와 힘든 승부를 펼쳤다”며 “2국에서 패한 뒤에는 멘털 관리를 잘해야겠다고 생각했다”고 소감을 밝혔다. 이어 “올해도 중요한 대회가 많이 남아 있는 만큼 평소처럼 컨디션을 관리하고 열심히 준비해 좋은 모습을 보여드리겠다”고 각오를 전했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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