[비상하는 사자①] 두 번의 좌절은 밑거름이었다…삼성, 세 번째 도전은 달랐다

사진=삼성라이온즈 제공

세 번째는 달랐다.

프로야구 삼성에게 지난 2년은 ‘인고’의 시간이었다. 꾸준히 포스트시즌(PS) 무대에 섰지만, 왕좌 앞에서 번번이 무릎을 꿇어야 했다. 2024년이 대표적이다. 9년 만에 마주한 한국시리즈(KS·7전4선승제)에서 고배를 마셨다(1승4패). 2025년엔 와일드카드(WC) 결정전부터 시작해 준플레이오프(준PO·5전3선승제)를 거쳐 PO까지 오르는 파란을 일으켰으나 한 끗이 부족했다. 5차전 끝장승부 끝에 고개를 숙였다. 당시 치른 경기만 11경기. 의지만으로는 안 되는 것이 있음을 뼈저리게 느꼈다.

인생은 삼세판이라 했던가. 이를 악물었다. 정상으로 가는 촘촘한 로드맵을 그렸다. 모두가 한마음이었다. 가을야구 진출, 그 이상을 바라봤다. 비시즌부터 부지런히 움직였다. 베테랑 최형우의 귀환이 대표적이다. 사자 굴을 떠난 지 꼭 10년 만에 다시 삼성 유니폼을 입었다. 안방 강화에도 힘썼다. ‘집토끼’ 강민호를 잔류시키고 박세혁(트레이드), 장승현(2차 드래프트) 등을 영입했다. ‘캡틴’ 구자욱은 “스프링캠프 때부터 ‘우승 하자’는 말을 입에 달고 살았던 것 같다”고 귀띔했다.

사진=삼성라이온즈 제공

사진=삼성라이온즈 제공

순탄하지만은 않았다. 곳곳에 변수가 도사리고 있었다. 본격 시작도 전에 악재를 마주했다. 새 외국인 투수 맷 매닝이 부상 이슈로 개막 전 낙마했다. 가까스로 단기 대체 카드 잭 오러클린을 품었다. 시즌 중에도 기민하게 대응했다. 오러클린이 예상보다 훨씬 잘해주긴 했으나, PS까지 고려하면 좀 더 강한 카드가 필요했다. 지난 7월 메이저리거 출신 크리스 페덱을 영입했다. 또 다른 외인 투수 아리엘 후라도가 부상으로 빠져 있는 동안엔 또 다른 거물 오스틴 보스를 데려오기도 했다.

현장과 밀접하게 소통하는 것은 두말할 필요가 없다. 지난 8월, 삼성이 KT와 치열한 선두 싸움을 벌이고 있을 때다. 유정근 삼성라이온즈 대표이사는 통 큰 선물을 선사했다. 1군 선수단 전원에게 최신 스마트폰 ‘갤럭시Z 폴드8’를 쐈다. 당시 유 대표는 “매일매일 피말리는 승부의 연속이다. 하지만 돌이켜보면 기적 같기도 하다. 선수들의 줄부상이 이어졌던 시즌 초엔 이런 결과를 꿈꾸지도 못했다. 고맙다”고 적었다. 선수들은 자신을 향한 두터운 지지를 느끼며 좀 더 힘을 낼 수 있었다.

한 번의 숨고르기, 더 높은 곳을 향한 도약대가 됐다. 삼성의 1차 목표, 정규리그 1위가 불발됐다. KS 직행 대신 PO부터 거쳐야 했다. 많은 전문가들이 KT 우세를 점쳤다. 보기 좋게 뒤집었다. 체력적 열세도, 완전하지 않은 전력도 삼성에겐 큰 문제가 되지 않았다. 경기를 치르면 치를수록 지키기는커녕, 더욱 활기를 띄었다. ‘캡틴’ 구자욱은 “앞만 보고 달려와서 그런지, 과거가 잘 기억나지 않는다면서 “분위기가 너무 좋아서 ‘잘했다’ ‘잘하고 있다’ 밖에 얘기할 게 없었다”고 웃었다.

사진=삼성라이온즈 제공

대구=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

대구=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]