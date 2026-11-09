[비상하는 사자②] 몸 사리지 않는 형님들, 삼성의 우승을 만든 진짜 원동력

사진=뉴시스

“쓰러지기 전까진 뛰어야죠!”

사자군단이 포효했다. 절대열세라는 평가를 딛고 가장 높은 곳에 올랐다. 모두가 똘똘 뭉친 결과다. 중심에 베테랑들의 투혼이 있었다. 누구 하나 성한 사람이 없었다. 평소라면 경기 출전조차 쉽지 않은 상황 속에서도 묵묵히 자리를 지켰다. 기꺼이 버팀목 역할을 해냈다. 공·수에서 중심을 잡아줬을 뿐 아니라, 매 순간 팀 분위기를 끌어올리려 애썼다. 더그아웃에서 가장 먼저, 가장 크게 “파이팅”을 외쳤다. 형님들의 간절함은 객관적 전력에선 드러나지 않은, 삼성의 진짜 힘이었다.

‘캡틴’ 구자욱은 이번 가을 ‘감동’의 아이콘이었다. 정규리그 막판 예기치 못한 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 부상을 입었다. 많은 이들이 어려울 거라 했지만, 각고의 노력 끝에 플레이오프(PO·5전3선승제) 직전 돌아왔다. 경기에 나설 때면 여전히 붕대 등으로 다리를 압박해야 하지만, 멈추지 않았다. 결정적인 순간마다 해결사로 나선 것은 물론, 어정쩡한 주법으로도 어떻게 해서든 한 베이스 더 가기 위해 애썼다. KS 3차전에선 3루타까지 기록했다. 후배들은 따뜻한 포옹으로 반겼다.

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‘최고령 타자’ 최형우는 글러브를 끼고 외야로 나섰다. 1983년생 최형우는 올해로 만 43세다. 아무래도 몸의 반응 속도가 예전 같진 않을 터. 정규리그 좌익수보다는 대부분 지명타자로 나선 배경이다. 구자욱이 부상을 입으면서 포지션 정리가 필요했다. 최형우는 “힘들어 죽겠다”면서도 든든하게 외야 한 편을 책임졌다. 최형우는 “부담감이 있었다. 몸도 아프고 죽을 것 같다”고 솔직한 심정을 털어놓으며 “그래도 외야에서 조금만 움직여도 팬 분들이 환호해주시더라. 고맙다”고 웃었다.

만 41세 주전 포수도 열정을 불태웠다. 부상을 입고도 안방을 지켰다. 강민호다. PO 중반부터 옆구리 통증이 몰려왔다. 검사 결과도 좋지 않았다. 코칭스태프에서도 조절해 주려 해도 강민호가 만류했다. 제대로 된 스윙조차 어려움에도 버티고 또 버텼다. 심지어 간간히 안타를 때려내기도 했다. 강민호는 “언제 또 KS에 갈 수 있을지 모르니 않나. 솔직히 지금은 내 몸보다 경기가 더 중요하다”면서 “어린애처럼 ‘옆구리가 터져도 그냥 하겠다’ 말씀드렸다. 끝까지 해보겠다” 강조했다.

옆에서 지켜보는 후배들이 이를 모를 리 없다. 그 마음은 고스란히 전해졌다. 외야수 박승규는 “몸이 안 좋은 선배들이 많은데, 어떻게 해서든 참고 이겨내고 시합에 나가는 모습을 보면서 정말 뭉클했다. 형들이 정말 저렇게나 간절하구나 싶었다. 우리도 더 열심히, 최선을 다해야겠다 생각했다”고 밝혔다. 투수 이승민은 “(구)자욱이형도 그렇고 선배님들의 모습을 보면서 많은 것을 느낀다. (최)형우 형이 안타치고 홈으로 들어오는 모습을 보는데 죽기 살기로 해야겠다 싶었다”고 전했다.

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대구=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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