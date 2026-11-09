신품종 ‘어스파이어’ 오버시딩… 테디밸리의 과감한 투자, 완벽한 코스 구현했다

2026시즌의 대미를 장식한 시즌 최종전 KPGA 투어 챔피언십이 지난 8일 제주 테디밸리 골프앤리조트에서 마무리됐다. 이번 대회는 최상의 페어웨이와 그린 컨디션으로 선수들의 극찬을 받았다. 제주 방산이 보이는 4번 홀에서 선수들이 플레이를 하고 있다. KPGA 제공

KPGA 투어 챔피언십 인 제주 우승자 정재현이 지난 8일 서귀포 테디밸리 골프앤리조트에서 열린 대회 4라운드 4번 홀에서 퍼팅 라인을 살피고 있다. 정재현의 주변으로 잘 정리된 그린과 페어웨이가 보인다. KPGA 제공

“버뮤다그래스 페어웨이에 라이그래스 신품종인 ‘어스파이어(Aspire)’를 덧파종(오버시딩)하는 작업을 선제적으로 대회 2개월 전에 이미 마쳤습니다.”

김용환 테디밸리 골프앤리조트 총지배인의 설명에는 코스를 향한 자신감이 묻어났다. 한여름 기록적인 폭염과 가뭄에 시달린 코스가 불과 몇 달 만에 최상의 컨디션을 되찾은 데는 이유가 있었다. 기후 변화에 한발 앞서 대응한 과감한 투자와 세밀한 관리가 만들어낸 결과다.

2026시즌의 대미를 장식한 한국프로골프(KPGA) 투어 시즌 최종전 KPGA 투어 챔피언십이 8일 제주 테디밸리 골프앤리조트에서 마무리됐다. 이번 대회는 총상금 11억원, 우승상금 2억2000만원 규모로 제네시스 포인트 70위 이내 선수들 중 61명의 선수가 출전해 우승자를 가리는 시즌 최대 대회다.

시즌 최고의 활약을 펼친 선수들이 한 곳에 모인 대회, 대형 변수가 발생했다. 제주도의 강풍이다. 선수들은 한목소리로 “바람이 너무 불어 전략적인 공략이 필요했다. 쉽지 않은 라운드였다”고 전했다.

다만 이러한 강풍에도 선수들이 최상의 경기력을 선보일 수 있었던 이유는 바로 테디밸리 골프앤리조트의 잔디 컨디션에 있다. 지난 5일 1라운드 공동 선두로 나섰던 왕정훈은 “이 코스에서는 처음 플레이 했다. 코스 상태랑 레이아웃이 너무 예쁘고, 그린 컨디션, 잔디 모두 나와 잘 맞았다”고 극찬했다. 왕정훈뿐만 아니라 대회 출전한 모든 선수들이 “11월 대회는 세팅이 어려운데 그린 컨디션과 페어웨이 상태가 너무 좋았다”고 엄지를 치켜세웠다.

테디밸리 골프앤리조트 전경

선수들의 호평은 단순히 대회 직전의 일시적인 정비로 만들어진 결과가 아니다. 테디밸리 골프앤리조트는 매년 9월이면 덥고 습한 기후에 강한 난지형 잔디 버뮤다그래스 위에 추위에 강한 한지형 잔디 라이그래스를 덧파종하는 오버시딩 작업을 진행한다. 이 과정에 투입하는 비용만 연간 2억원 이상이다.

특히 올해는 라이그래스 신품종인 어스파이어를 선제적으로 도입해 계절 변화에 따른 잔디 상태를 안정적으로 유지하는 데 공을 들였다.

어스파이어는 짙은 녹색과 높은 잔디 밀도가 특징이며, 건조 스트레스를 받은 이후에도 회복력이 뛰어난 품종이다. 잎마름병 등 주요 병해에 대한 저항성도 갖춰 잔디 품질을 안정적으로 유지하는 데 강점이 있다. 페어웨이는 물론 티잉 구역과 그린 등 다양한 공간의 오버시딩에도 활용할 수 있다.

실제 미국의 잔디 품종 평가 프로그램인 NTEP(National Turfgrass Evaluation Program)의 시험 결과에서도 경쟁력을 확인할 수 있다. 품종 개발사 DLF가 공개한 NTEP 평가 자료에 따르면 어스파이어는 미국 버지니아주 블랙스버그에서 진행한 건조 후 회복력 시험에서 81.3%를 기록했다. 플로리다에서 실시한 오버시딩 품질 평가에서도 9점 만점에 7.9점이라는 고득점을 획득했다. 품종 자체의 우수한 회복력과 오버시딩 적합성이 객관적인 시험 자료로 뒷받침되는 셈이다.

기후 변화에 따른 잔디 손상을 최소화하면서도 균일하고 밀도 높은 잔디 상태를 유지하기 위한 선택이다. 기존 관리 방식에 안주하지 않고 새로운 품종을 적극적으로 도입해 코스 품질을 끌어올리려는 테디밸리의 시도가 돋보이는 대목이다.

여름철 폭염에 따른 피해를 복구하는 과정에서도 적극적인 대응이 돋보였다. 지난 8월 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 제주삼다수 마스터스 개최 당시 제주는 한 달 가까이 비가 내리지 않았고 기록적인 폭염까지 겹쳤다. 강한 자외선과 높은 기온은 코스 곳곳에 부담을 줬고, 경기력에 직결되는 그린도 큰 손상을 입었다.

김 총지배인은 “지난여름 폭염과 삼다수 마스터스 개최 여파로 망가진 그린과 코스를 살리는 것이 최우선 과제였다”며 “훼손이 심한 그린은 이번 KPGA 투어 최종전을 대비해 전면적으로 새로 파종했고, 다행히 대회를 앞두고 최상의 컨디션으로 올라왔다”고 설명했다.

폭염에 맞선 관리도 치밀했다. 가뭄에 대비해 연못 담수를 활용한 수분 관리를 이어갔고, 강한 자외선으로부터 잔디가 받는 스트레스를 줄이기 위해 식물용 UV 차단제까지 페어웨이와 그린에 도포했다. 기후에 따른 피해를 최소화하는 동시에 훼손된 코스를 빠르게 복원하기 위한 다각적인 조치였다.

눈여겨볼 대목은 관리의 범위가 잔디에만 머물지 않는다는 점이다. 골프장 곳곳의 분위기를 살리는 꽃과 조경 역시 세심한 관리의 결과물이다. 특히 현재 대회장을 화사하게 물들이는 꽃들은 지난여름 제주삼다수 마스터스 개최 당시 이미 정비를 마친 것들이다. 한여름 대회를 앞두고 처음부터 공을 들여 심고 관리한 꽃들이 계절이 바뀐 지금까지도 생생한 아름다움을 유지하고 있다. 일회성으로 대회장 분위기를 꾸미는 데 그치지 않고, 시간이 지나도 제 모습을 유지할 수 있도록 처음부터 제대로 관리한 덕분이다.

지리적 이점도 코스 경쟁력을 뒷받침한다. 테디밸리 골프앤리조트는 평균 해발 190m의 분지 지형에 자리해 한라산의 강한 바람과 안개의 영향을 상대적으로 덜 받는다. 여기에 계절별 기후 특성에 맞춘 잔디 관리와 지속적인 투자가 더해지면서 사계절 푸른 코스를 구현할 수 있는 기반을 갖췄다.

골프장 안팎에서 체감하는 관리의 진정성도 남다르다. 현장에서 만난 테디밸리 소속 캐디는 “골프장에서 수년간 캐디로 근무했지만, 테디밸리처럼 잔디, 조경에 진심인 골프장은 없었다”며 “테디밸리에 한 번만 오시는 고객은 없다. 다들 다시 찾는 골프장”이라고 말했다. 선수들이 인정하는 코스 상태와 갤러리들의 시선을 사로잡는 조경, 그리고 현장 구성원들의 자부심까지. 코스를 향한 골프장 측의 노력이 곳곳에서 드러나는 대목이다.

폭염에는 잔디를 지키고, 계절이 바뀌면 새로운 환경에 맞춰 코스를 다시 가꾼다. 꽃 한 송이에도 처음부터 공을 들이고, 그 노력이 몇 달 뒤에도 빛을 발하도록 관리한다. 테디밸리 골프앤리조트의 경쟁력은 단순히 아름다운 풍광이나 지리적 조건에 머물지 않는다. 기후의 변수를 관리의 경쟁력으로 바꾸는 꾸준한 투자와 현장의 진심이 사계절 최상의 코스를 만들어내고 있다.

서귀포=권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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