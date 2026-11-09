축구협회장 선거 결국 해 넘긴다… FIFA, 2만명 선거인단 확대에 제동

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대한축구협회장 보궐 선거가 국제축구연맹(FIFA)의 제동으로 올해 치러지지 못하게 됐다. 축구협회는 정부 주도로 출범한 K-축구 혁신위원회에서 권고한 선거 제도 개혁안을 받아들였으나 국제축구연맹(FIFA)이 제동을 걸었다.

축구협회 관계자는 8일 “9일 예정된 축구협회 임시총회와 이사회가 취소됐다. 연내 보궐 선거는 물리적으로 어려워졌다”고 말했다.

축구협회는 지난 7월6일 정몽규 전 축구협회장이 물러난 뒤 박지성 혁신위원장을 중심으로 한 혁신위의 권고에 따라 선거인단을 기존보다 대폭 확대하는 방안을 추진했다. 지난해 회장 선거 당시 192명에서 2만명 이상으로 확대하고 온라인 투표를 시행해 다음 달 18일 보궐 선거를 치르는 게 계획이었다.

하지만 FIFA와 아시아축구연맹(AFC)이 선거 제도 개편에 우려를 표시했다. FIFA와 AFC는 지난 7일 2만명 이상 확대된 선거인단과 대규모 온라인 투표방식은 비밀투표 원칙을 따르지 못할 가능성이 크다는 점에 대한 우려를 담은 공동 서한을 보냈다. 이에 축구협회는 당초 9일 진행하려던 정관 개정을 위한 임시총회와 이사회는 연기하기로 결정했다. FIFA의 제동에도 축구협회가 혁신위 안을 그대로 진행하면 징계를 받을 수 있다.

축구협회는 대한체육회 정관에 따라 내년 3월까지 새 회장을 선임해야 한다. 앞서 체육회는 지난 7월 이사회를 통해 회원종목단체 회장 선거 기간을 최대 8개월까지 연장할 수 있도록 조항을 신설한 바 있다.

축구협회 관계자는 “협회는 FIFA 권고 사항을 반영한 정관 개정 및 회장선거방안을 추가로 논의해 가능한 빨리 회장 선거를 치를 수 있도록 추진하겠다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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