‘나의 유죄인간’ 임시완, 설인아 향한 마음 커졌다…로맨스 본격화 속 정략결혼 변수

배우 임시완과 설인아 주연의 ‘나의 유죄인간’이 후반부에 접어든다. 두 사람 사이에 로맨스가 본격화되는 가운데 정략결혼과 남장 신분, 살인 사건의 진실이 새로운 변수로 떠오를 전망이다.

tvN 월화드라마 ‘나의 유죄인간’은 태강그룹 TF팀 상무 윤이준(임시완)과 그의 수행비서로 남장해 위장 취업한 형사 강재희(설인아)의 이야기를 그리고 있다.

먼저 윤이준의 정략결혼이 두 사람의 관계에 영향을 미칠 것으로 보인다. 어린 시절부터 그룹 후계자로 길러진 윤이준은 대권주자의 딸 이시아(최희진)와의 결혼을 당연하게 받아들여 왔다. 그러나 강재희에게 마음이 기울면서 정략결혼을 둘러싼 고민이 깊어지고 있다.

앞서 이시아는 윤이준의 저택을 찾아갔다가 잠옷 차림으로 함께 있는 윤이준과 강재희를 목격했다. 그는 “둘이 잤니?”라고 직접적으로 물으면서도 결혼에 관한 논의를 이어갔다. 이시아와의 결혼이 구체화되는 상황에서 윤이준이 어떤 선택을 내릴지 주목된다.

강재희의 정체가 밝혀질지도 관심사다. 강재희는 살인 사건의 유력 용의자인 윤이준을 조사하기 위해 남장한 채 수행비서로 위장 취업했다. 그러나 그와 함께 지내면서 윤이준 역시 목숨을 위협받고 있으며, 타인에게 거리를 두는 데에도 나름의 이유가 있다는 사실을 알게 됐다.

이후 강재희는 윤이준을 보호하는 동시에 진범을 찾기 위한 수사를 이어가고 있다. 다만 자신의 신분을 속이고 있다는 죄책감도 커지고 있어 언제, 어떤 방식으로 정체를 밝히게 될지가 향후 전개의 변수다.

윤이준의 전임 비서 한은영(정유민) 살인 사건도 새로운 국면을 맞았다. 강재희는 한은영이 사용하던 책상에서 휴대전화를 발견해 형사기동대 팀원들에게 전달했다. 수사팀은 한은영의 마지막 통화 상대인 태강그룹 회장 비서실 소속 이혜정(연우)을 참고인으로 불러 조사했다.

여기에 윤이준의 최측근인 태강그룹 법무팀 변호사 김시현(김정현)이 이혜정의 변호인으로 조사에 동석하면서 사건을 둘러싼 의문이 커졌다. 이혜정이 감추고 있는 비밀과 윤이준, 김시현이 공유하는 사건의 내막이 후반부 주요 관전 포인트가 될 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]