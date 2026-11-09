닝보의 마천루에서 충칭의 밤까지… 메리어트, 중국 4개 도시에 럭셔리 호텔 연다

메리어트의 럭셔리가 중국 네 도시에서 화려하게 펼쳐진다. 메리어트 인터내셔널 럭셔리 그룹은 2027년 닝보의 마천루에 리츠칼튼을, 선전의 실내 스키장과 광저우의 수변에는 JW 메리어트를 연다. 화려한 야경으로 이름난 충칭에는 200m 타워 꼭대기에 ‘다이아몬드 크라운’을 얹은 W 호텔이 들어선다.

메리어트 인터내셔널 럭셔리 그룹이 2027년 중국 닝보·선전·광저우·충칭에 호텔 4곳을 열고 총 1299실을 새로 선보인다. 저장성에는 리츠칼튼이, 광저우에는 JW 메리어트가 처음 진출한다. 선전에서는 실내 스키 리조트와 연결된 JW 메리어트가 문을 열고, 충칭에서는 200m 타워 꼭대기를 밝힐 W 호텔이 도시의 야경에 합류한다.

바트 뷰링(Bart Buiring) 메리어트 인터내셔널 중화권 럭셔리 부문 매니징 디렉터. 사진=정희원 기자

중국을 찾는 한국인이 늘면서 메리어트도 국내에 새 호텔 알리기에 나섰다. 바트 뷰링(Bart Buiring) 메리어트 인터내셔널 중화권 럭셔리 부문 매니징 디렉터가 최근 직접 한국을 찾아 네 도시의 개관 계획을 소개했다.

메리어트가 최근 발표한 개관 계획에 따르면 리츠칼튼 닝보는 저장성에서 가장 높은 409m 타워인 닝보 센터 상층부에 들어선다. 객실과 스위트 254실에서 닝보 동부 신도시의 스카이라인을 조망할 수 있다.

동중국해의 해산물과 제철 식재료로 이름난 닝보의 식문화도 호텔에 담는다. 브라세리 스타일의 레스토랑과 도심이 내려다보이는 로비 라운지, 개별 다이닝룸을 갖춘 루프톱 바를 마련한다.

JW 메리어트는 웨강아오 대만구의 두 거점인 선전과 광저우에 각각 문을 연다. 바오안구 선전 세계 컨벤션·전시센터 인근에 들어서는 ‘JW 메리어트 호텔 선전 스노우 월드’는 로비에서 실내 스키 리조트인 화파 스노우 월드로 바로 이어진다. 352실 규모로 전용 키즈 클럽과 웰니스 프로그램도 운영할 예정이다.

‘JW 메리어트 호텔 광저우’는 업무·상업 지구인 톈허구의 자위 센터에 자리한다. 이번에 개관하는 네 곳 가운데 가장 큰 436실 규모로, 레스토랑 3곳과 바·라운지 2곳을 갖춘다.

화려한 조명으로 ‘사이버 펑크 도시’로 주목받고 있는 도시 충칭에도 새로운 럭셔리 호텔이 들어선다. 장베이쭈이 중심업무지구 동쪽에 W 충칭이 새로 문을 연다. 200m 높이의 타워 꼭대기에 기하학적인 철골 구조물 ‘다이아몬드 크라운’을 얹고 밤이면 조명을 밝힌다.

협곡에서 영감을 얻은 로비와 객실·스위트 257실, 칵테일 바와 레스토랑 2곳을 갖춘다. 호텔은 싼둥차오 문화거리와 바로 연결돼 투숙객이 걸어서 충칭의 밤거리를 둘러볼 수 있다.

바트 뷰링 디렉터는 “기존 시장에서 입지를 더욱 공고히 하는 동시에 새로운 여행지에 럭셔리 브랜드를 선보일 기회가 중화권에 있다”며 “호텔 소유주들과 긴밀히 협력해 각 브랜드의 개성을 살리고 지역의 특색을 반영한 호텔을 선보임으로써 여행객의 선택지를 넓혀나갈 것”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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