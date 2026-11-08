지드래곤 맛집 간 손태영 "손흥민도 만나는 거 아니야"

배우 손태영이 가수 지드래곤이 찾은 뉴욕 맛집에 가 지드래곤이 앉았던 자리에서 밥을 먹었다.

손태영은 8일 자신의 유튜브 채널에서 친구와 함께 뉴욕 맨해튼에 갔다.

친구는 한 식당에 들어가 "지드래곤과 대성이 이 앞에서 사진을 찍었더라"고 말한다.

식당 직원은 손태영 일행이 오자 "저 창문 앞이 지드래곤과 대성이 앉았던 자리"라며 그곳으로 안내한다.

두 사람은 주말에만 하는 브런치 오마카세를 주문했다.

지드래곤과 대성이 러브샷을 했다는 말에 손태영은 "우리도 해야 되는 거 아니냐. 똑같은 구도로"라고 말하며 웃었다.

직원은 지드래곤과 대성이 쓴 잔을 갖다주기도 했다.

손태영과 친구는 손흥민과 만남도 기대했다.

손흥민은 전날 경기를 위해 뉴욕에 왔고, 손태영이 묵는 호텔에 있다고 했다.

손태영은 같은 손씨라는 걸 언급하며 "주차할 때 손흥민 선수 만나면 좋겠다. (족보를) 타고 올라가면 내가 누나다. 동생일 수도 있다. 한번 봐야 될 것 같다"고 해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]