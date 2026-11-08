아이들 민니, 퇴폐미 한 스푼 얹은 도심 속 몽환 비주얼

민니가 감각적이고 감성적인 패션을 공개했다. 출처=민니 SNS

그룹 아이들 멤버 민니가 감각적인 스타일링과 독보적인 아우라가 담긴 근황을 전했다.

민니는 지난 7일 자신의 SNS 계정에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게시했다.

민니가 감각적이고 감성적인 패션을 공개했다. 출처=민니 SNS

민니가 감각적이고 감성적인 패션을 공개했다. 출처=민니 SNS

공개된 사진 속 민니는 2000년대 레트로 감성과 긱시크 트렌드를 접목한 스타일을 완성했다. 그는 스포티한 그래픽 프린팅 티셔츠에 톤다운된 보라·차콜 빛깔의 시스루 패턴 니트 가디건을 레이어드해 빈티지하면서도 시크한 분위기를 연출했다.

민니가 감각적이고 감성적인 패션을 공개했다. 출처=민니 SNS

민니가 감각적이고 감성적인 패션을 공개했다. 출처=민니 SNS

여기에 화려한 플로럴 패턴의 숏팬츠를 더해 상의의 묵직한 톤과 대비되는 화사한 반전 포인트를 줬다. 또한 무릎까지 오는 블랙 가죽 롱부츠와 미니멀한 무테 안경으로 탁월한 비율과 서늘하고 힙한 매력을 극대화했다.

특히 탁 트인 시티뷰가 내려다보이는 고층 공간에서 차가운 도심 빌딩 숲을 배경으로 카메라를 응시하는 민니의 깊은 눈빛과 무심한 포즈가 매혹적인 아우라를 완성했다.

한편, 민니는 지난 10월 23일 첫 태국어 솔로 디지털 EP ‘i love you to the moon and back’을 발매하며 글로벌 아티스트로서의 입지를 넓혀가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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