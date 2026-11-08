‘부임 첫해, 승격 미션 완료’ 이정효 수원 삼성 감독 “첫발을 뗐을 뿐, 이제 시작이다”

사진=한국프로축구연맹 제공

“앞으로의 우리 수원 삼성이 더 기대됩니다. ”

프로축구 수원 삼성이 간절히 꿈꾸던 K리그1에 복귀했다. 수원은 8일 수원월드컵경기장에서 끝난 하나은행 K리그2 2026 32라운드 용인FC와의 홈경기에서 2-0으로 승리했다. 승점 66(20승6무4패)을 쌓은 수원은 다이렉트 승격을 확정했다.

한 시즌 만에 달라진 확 달라진 배경, 바로 이정효 감독이다. 올 시즌을 앞두고 수원의 지휘봉을 잡았다. 코치진, 스태프 12명과 함께 적을 옮기는 등 파격적인 대우를 받았다. 아깝지 않은 투자였다. 이 감독은 선수들의 마인드부터 뜯어고쳤고, 공격 축구인 ‘정효볼’까지 입혔다. 시즌 초반 적응기를 겪기도 했으나 중반부터 선두를 꿰차며 부임 첫해 승격이라는 결실을 이끌었다.

이 감독은 “전술적인 부분보다는 우리 선수들이 홈에서 승리를 결정짓겠다는 의지가 강했다고 생각한다. 팀이 하나가 돼서 좋은 결과를 가져왔다”며 “경기장에 찾아와주신 팬분들도 선수들에게 좋은 에너지를 준 것 같아 감사하다”고 말했다.

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수원의 K리그1 복귀는 3년 만이다. 만족은 없다. 이 감독은 “이제 첫 발을 딛는 거라 생각한다. K리그1에 올라가서 더 많은 경기를 치러야 한다. 또 기대에 보답하기 위해선 지금부터 시작이라고 생각한다”며 “다시는 수원이라는 명문 구단이 K리그2로 떨어지는 일은 없도록 단단하게, 꾸준하게 많은 노력을 해야 할 것 같다”고 목소리를 높였다.

이어 “강성진을 칭찬하고 싶다. 아까 미들 지역에서 몸을 던지는, 머리를 들이밀었다. 우리 팀에 필요한 본보기를 보여줬다. ‘우리 팀이 강해지고 있구나, 어린 선수들이 팀 문화에 빠져들기 시작했구나’라는 측면에서 앞으로의 수원이 더 기대된다”고 덧붙였다.

부임 첫해 이뤄낸 성과다. 시즌 초반엔 적응기를 겪기도 했다. 이 감독은 “우리 어린 선수들과 홍정호, 고승범을 믿었다. 경기를 치르면 치를수록 경험치가 쌓이고 좋은 팀이 될 것이라고 믿었다”며 “여름에 과감하게 투자를 해주신 강우영 대표님과 보이지 않는 곳에서 고생한 프런트들이 있었기에 어려움을 잘 버틸 수 있었다”고 돌아봤다.

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이 감독은 ‘비주류’라는 평가를 연이어 부수고 지도력을 인정받고 있다. 광주FC를 이끌던 2022년 부임 첫해 K리그2 우승과 승격을 이끌었다. 이듬해엔 K리그1 3위까지 올려놨다. 이어 수원의 승격까지 해냈다. 스스로 꼬리표를 지우고 기대감을 높였다.

이 감독은 “기대를 계속 깨고 싶다. 커리어가 약하더라도 노력하면 된다는 것을 보여주고 실력을 키운다면 다른 시각으로 바라보는 사람을 눌러주고 싶다. 그 천장을 하나씩 깨보겠다”면서 “나를 보고 다른 지도자들도 힘을 냈으면 좋겠다. 우리 선수들도 나중에 나와 같이 좋은 지도자가 될 수 있길 바라며 그들을 위해 지금처럼 노력하겠다”고 강조했다.

수원=최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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