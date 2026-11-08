“추억 담긴 시골집, 여행 숙소로 새단장 하세요”

에어비앤비가 그룹 에이티즈 산과 함께 시골집을 여행 숙소로 꾸밀 가족을 찾는다. ‘웰컴투 할미우드’는 손자·손녀 등 가족이 할머니·할아버지와 시골집에 얽힌 사연을 보내면 한 팀을 선정해 집을 새단장하고, 어르신이 직접 여행객을 맞도록 돕는 캠페인이다.

어린 시절 걸어서 10분 거리의 조부모 댁을 매일 찾았던 산은 캠페인 영상에서 당시 추억을 들려주며 참여를 독려한다. 들에서 머위와 달래를 단번에 구별하는 눈썰미, 제철 재료로 시골 밥상을 차리는 손맛처럼 가족에게 익숙한 어르신의 일상이 여행객에게는 그 마을을 찾는 이유가 될 수 있다는 취지다.

에어비앤비는 선정된 집의 손때 묻은 가구와 소품을 살려 여행객이 머물 공간을 꾸미고, 숙소 등록과 운영을 안내한다. 선정 가족에게는 2027년 해외 에어비앤비 숙소에 머물며 현지 호스트에게 손님맞이 요령을 배울 기회도 제공한다.

사연은 오는 다음달 31일 오후 11시 59분까지 에어비앤비 캠페인 페이지에서 접수한다. 서류 심사와 현장 답사를 거쳐 사연과 숙소 운영 가능성, 지자체·지역 단체와의 연계 가능성 등을 살핀 뒤 내년 1월 선정 결과를 개별 안내한다.

정희원 기자

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