[BS인터뷰] “한국인, 호텔 경험 중시… 지역 문화·자연 녹아든 특별함 선사”

마이너호텔은 현재 아난타라와 아바니를 비롯한 12개 브랜드를 두고 세계 6개 대륙에서 호텔·리조트 560여 곳을 운영한다. 마크 톰슨 그룹 마이너호텔 PR·커뮤니케이션 디렉터가 자사의 경영방침을 소개하고 있다. 김용학 기자

1979년 태국에서 첫 호텔을 연 마이너호텔은 아난타라와 아바니를 대표 브랜드로 둔 글로벌 호텔그룹이다. 동남아를 자주 찾는 여행객에게 두 브랜드는 그리 낯선 이름은 아니다.

마크 톰슨 마이너호텔 PR&커뮤니케이션그룹 디렉터가 17년 전 합류할 당시 12곳이던 호텔은 이제 세계 6개 대륙에 12개 브랜드, 560여 곳으로 늘어났다.

최근 방한한 톰슨 디렉터는 한국 여행객들이 호텔을 고를 때 ‘그곳에서 하루를 어떻게 보낼지’까지 그려본다는 점에 주목했다.

객실 요금과 위치만 비교하던 시절은 이제 그만. 레스토랑의 요리와 웰니스 프로그램을 살피고, 숙소를 거점으로 현지 문화를 어떻게 경험할 수 있을지까지 따져본다는 것이다. 그렇다면 마이너호텔은 한국 여행객에게 다음 휴가를 어떻게 제안할까. 최근 방한한 톰슨 디렉터를 만나 마이너호텔그룹의 경영전략을 들어봤다.

사진=김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

-마이너호텔에 한국은 어떤 시장인가. 이번 방한에서 중점을 둔 일은.

“한국은 마이너호텔에 전략적으로 중요한 시장이다. 한국 여행객은 해외여행 경험이 풍부하고 적극적으로 새로운 목적지를 수용한다. 온라인으로 여행 정보를 찾아 비교하는 데 익숙하고, 현지에서 기대하는 서비스 수준도 높다. 특히 여행을 결정할 때 호텔에서 보낼 시간을 중요하게 여기는 이들이 늘고 있다는 점에 주목한다. 우리가 각 지역의 문화와 자연, 미식을 숙박에 담으려는 이유와도 맞닿아 있다.”

-한국인 고객이 호텔을 고르는 과정에서 체감하는 변화는.

“가격과 위치, 객실의 편안함은 여전히 중요하다. 다만 예약 전부터 ▲호텔에서 어떤 음식을 내는지 ▲현지 문화를 접할 기회가 있는지 ▲공간의 분위기가 취향에 맞는지까지 살피는 투숙객이 늘었다는 점을 고무적으로 생각한다.

한국인 여행객들은 연말이나 연휴엔 일행과 오래 기억할 만한 식사나 특별 프로그램에 기꺼이 비용을 쓴다. 기념일에는 오붓한 공간과 세심한 서비스를, 친구나 연인과 떠날 때는 디자인과 입지, 주변에서 즐길 먹거리와 볼거리를 눈여겨보는 편이다.

최근 늘고 있는 3대 가족여행에서는 한 숙소에서 쉴 사람은 쉬고 야외 활동을 즐길 사람은 즐길 수 있는지가 중요하다. 그러면서도 식사 때는 한자리에 모이고, 현지 문화를 경험할 때는 온 가족이 함께하길 바란다.”

약 25m 길이의 풀장을 갖춘 아난타라 시암 방콕의 야외 수영장.

울창한 정원 속 프라이빗한 수영장을 즐길 수 있는 아난타라 가든 풀 스위트.

-그렇다면 아난타라와 아바니는 각각 어떤 여행자에게 어울리나.

“여행지의 문화와 역사, 미식을 숙소에서 가까이 접하고 싶은 분에게는 아난타라를 권한다. 아난타라는 그 지역의 건축과 음식, 사람을 맞이하는 방식까지 호텔에 담으려는 브랜드다.

40년 가까운 역사를 지닌 아난타라 시암 방콕 호텔을 예로 들 수 있다. 방콕 중심가에 자리해 식사와 쇼핑, 문화생활을 즐기기 좋고, 호텔로 돌아오면 태국 전통 양식의 건물과 울창한 정원이 여행객을 맞는다.

최근 리노베이션을 거치면서도 이런 특색은 살렸다. 도심 호텔에서는 드문 프라이빗 풀빌라도 갖춰 기념일이나 가족여행 때 오붓하게 머물고 싶은 이들에게 어울린다.

아바니는 현대적인 디자인과 편안함을 중시하면서 친구나 가족과 활동적인 휴가를 보내고 싶은 분에게 추천한다. 일행과 자연스럽게 어울릴 공간이 있고, 쉬는 시간과 주변을 둘러보는 일정을 취향에 따라 조합하기 좋다.

아바니플러스 파레스 몰디브 리조트가 여기에 들어맞는 예시다. 몰디브 하면 흔히 신혼여행을 떠올리지 않나. 하지만 이곳은 친구끼리, 또는 아이를 데리고 찾아도 즐길거리가 많다. 일행의 구성과 예산에 맞춰 고를 수 있는 객실이 다양하고, 바다에 나가 다이빙을 즐기거나 리조트에서 여유롭게 지낼 수도 있다.”

아바니플러스 파레스 몰디브 리조트 전경.

-여행객들이 숙소에서 어떤 하루를 보낼지까지 따져본다고 했다. 마이너호텔은 그 지역의 자연과 문화를 투숙객의 하루에 어떻게 담아내고 있나.

“그 지역의 어떤 모습을 투숙객이 직접 경험할 수 있을지 중요하게 생각한다. 내 경우 여행을 마치고 돌아온 뒤에도 그곳의 자연과 사람들을 가깝게 느낄 수 있는 데서 여행의 가치를 찾는다.

가장 인상적인 곳 중 하나가 태국 북부의 아난타라 골든 트라이앵글 엘리펀트 캠프 & 리조트의 ‘정글 버블’에서 보내는 밤이다. 가까이서 코끼리들이 자유롭게 거니는 모습을 바라보다 별이 가득한 하늘 아래 잠드는 경험이다. 새벽에 뽀얀 안개가 내려있고, 하루를 시작하는 코끼리 소리가 들려온다. 안개속으로 아득하게 느껴지는 코끼리 소리가 비현실적인 경험이다.

아바니플러스 파레스 몰디브 리조트의 바닷속에서 보내는 시간도 추천한다. 리조트가 자리한 ‘바 아톨’은 유네스코 생물권보전지역으로, 다이빙을 하며 만타가오리를 만날 기회가 있다.”

코끼리들과 자연속에서 하룻밤을 보낼 수 있는 아난타라 골든 트라이앵글 엘리펀트 캠프 & 리조트. 마이너호텔 제공

-이미 방콕·푸껫·발리 경험이 많은 한국 여행객에게 다음 행선지를 추천한다면.

“덜 붐비는 곳에서 풍경을 천천히 바라보고 현지 사람들의 생활을 가까이 접하고 싶다는 여행객도 늘고 있다. 그런 분에게 라오스의 비엔티안과 루앙프라방을 권한다. 불교 전통이 일상에 남아 있고, 메콩강을 따라 사는 사람들의 여유로운 생활을 엿볼 수 있는 곳이다.

수도에서는 아바니플러스 란쌍 비엔티안 호텔을 거점으로 시내를 둘러보기 좋다. 유네스코 세계문화유산 도시인 루앙프라방에는 불교 사원과 프랑스 식민지 시대 건축물이 어우러져 있다. 시장과 강변을 거닐며 도시를 둘러볼 수 있고, 아바니플러스 루앙프라방 호텔 역시 도심의 오래된 건물을 복원한 곳이어서 숙소에서도 그 역사를 접할 수 있다.

두 도시를 함께 여행한다면 메콩 킹덤스의 ‘보엠’ 크루즈를 추천한다. 비엔티안과 루앙프라방의 아바니 호텔 숙박에 두 도시 사이를 잇는 5박 크루즈를 결합한 일정이다. 강변을 걸으며 봤던 메콩강 위에서 닷새 밤을 보내는 셈이다. 두 도시에서 묵을 때와는 다른 시선으로 라오스의 자연과 강변 풍경을 바라볼 수 있다.”

-익숙한 도시를 새롭게 즐기거나, 자연을 가까이에서 경험하고 싶은 이들에게 권할 만한 일정도 있나.

“한 번의 휴가에서 도시와 바다를 두루 즐기고 싶다면 방콕과 몰디브(두 여행지를 잇는 직항 항공권이 있다)를 묶어볼 만하다. 태국 수도의 다이닝과 쇼핑, 문화를 즐긴 뒤 몰디브로 이동하는 일정이다. 활기찬 도심에서 며칠을 보내고 조용히 휴식을 취하고 싶은 커플이나 가족에게 권하는 조합이다.”

-한국인 고객의 관심을 실제 예약과 재방문으로 연결하기 위해 어떤 준비를 하고 있나.

“한국 여행객은 예약하기까지 상당한 시간을 들인다. 가고 싶은 곳을 정한 후 여러 호텔에서 어떤 경험을 할 수 있는지 비교하고, 평소 신뢰하는 매체나 여행 전문가의 추천도 참고보면 더욱 좋은 경험을 쌓을 수 있을 것이다.

마이너호텔은 주요 여행사와 프리미엄 여행 전문업체, 온라인 여행 플랫폼과도 협업을 강화하고 있다. 한국 여행객이 새로운 목적지를 찾는 데 적극적이라는 점도 중요하게 살펴본다.

사진=김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

예를 들어 방콕의 아난타라에서 좋은 기억을 갖고 돌아간 고객이 다음 휴가에는 라오스에 가보고 싶을 수 있다. 그때 라오스의 아바니를 선택하는 것도 우리에게는 재방문이다.

마이너호텔의 멤버십 ‘GHA 디스커버리’가 이같은 여행을 이어주는 역할을 한다. 여행지와 브랜드가 달라져도 회원은 아난타라와 아바니를 비롯한 여러 호텔에서 혜택을 누릴 수 있다.

말레이시아 코타키나발루에도 아바니 호텔을 선보일 계획이다. 마이너호텔에는 12개 브랜드가 있다. 한국 여행객이 그중 한 곳에서 보낸 휴가를 좋은 기억으로 간직하고, 다음에는 또 어떤 도시에서 우리 호텔에 머물 수 있을지 궁금해하면 좋겠다.”

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]