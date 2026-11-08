박소담, 튜브톱·레깅스 룩 완벽 소화…선명한 코어 근육 ‘눈길’

박소담이 고난도 필라테스 동작을 수행했다. 출처=박소담 SNS

배우 박소담이 남다른 유연성과 코어 근력이 돋보이는 요가 일상을 공개했다.

박소담은 지난 7일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 요가에 집중하고 있는 모습이 담긴 사진 수 장을 게재했다.

박소담이 고난도 필라테스 동작을 수행했다. 출처=박소담 SNS

박소담이 고난도 필라테스 동작을 수행했다. 출처=박소담 SNS

박소담이 고난도 필라테스 동작을 수행했다. 출처=박소담 SNS

공개된 사진 속 박소담은 브라운 톤의 튜브톱 액티브웨어에 헤어밴드를 착용해 깔끔하면서도 시크한 요가 룩을 완성했다. 또 다른 사진에서는 스포티한 블랙 브라톱과 슬릿 디테일이 들어간 5부 레깅스를 매치해 단정하고 모던한 스타일을 연출했다.

박소담이 고난도 필라테스 동작을 수행했다. 출처=박소담 SNS

박소담이 고난도 필라테스 동작을 수행했다. 출처=박소담 SNS

박소담이 고난도 필라테스 동작을 수행했다. 출처=박소담 SNS

특히 박소담은 어깨와 팔의 안정성, 복부 코어 근력이 요구되는 고난도 동작을 무리 없이 소화하며 탄탄한 몸매를 과시했다. 자연광이 드는 실내에서 정교한 동작을 이어가는 모습이 눈길을 끈다.

이어 매트 옆에서 편안하게 휴식을 취하고 있는 반려견의 모습이 함께 담겨 따뜻하고 여유로운 분위기를 더했다.

한편 박소담은 다양한 작품 활동과 더불어 SNS를 통해 팬들과 꾸준히 소통을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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