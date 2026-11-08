아이브 리즈, 수트 룩에 러블리 한 스푼…‘공주님 아우라’

리즈가 차분하고 깔끔한 모습을 공개했다. 출처=리즈 SNS

그룹 아이브(IVE) 리즈가 감각적인 스타일링과 독보적인 미모로 시선을 사로잡았다.

리즈는 지난 7일 자신의 인스타그램을 통해 여러 장의 사진을 게시하며 최신 근황을 전했다.

리즈가 차분하고 깔끔한 모습을 공개했다. 출처=리즈 SNS

리즈가 차분하고 깔끔한 모습을 공개했다. 출처=리즈 SNS

공개된 사진 속 리즈는 정갈하면서도 세련된 아이보리 톤의 재킷형 셔츠 드레스를 입고 포즈를 취하고 있다. 카라와 소매 부분에 첨가된 스카이 블루 컬러 배색이 산뜻한 포인트 역할을 하며 차분함 속에 경쾌한 매력을 더했다.

리즈가 차분하고 깔끔한 모습을 공개했다. 출처=리즈 SNS

리즈가 차분하고 깔끔한 모습을 공개했다. 출처=리즈 SNS

특히 목선 중심에는 길게 떨어지는 블랙 리본 타이를 매치해 클래식함과 러블리함을 동시에 살렸다. 의상 전면의 입체적인 셔림 디테일과 세련된 컬러 조합이 어우러지며 현대적이면서도 고급스러운 분위기를 자아낸다.

한편, 리즈는 8일 서울 구로구 고척스카이돔에서 개최되는 글로벌 K팝 시상식 ‘제3회 코리아 그랜드 뮤직 어워즈(2026 KGMA)’ 둘째 날 행사에서 배우 김재원과 함께 MC로 호흡을 맞출 예정이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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