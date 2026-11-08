‘불꽃야구2’ 박용택, 연봉 삭감 위기…“삼진 4개 당하고 오겠다” 이유는

불꽃 파이터즈가 군산상일고를 상대로 시즌 13승에 도전한다. 시즌 15승 달성을 위해 남은 4경기에서 최소 3승이 필요한 가운데 선수들이 승리를 향한 각오를 다진다.

오는 9일 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 프로그램 ‘불꽃야구2’ 25화에서는 불꽃 파이터즈와 군산상일고의 맞대결이 펼쳐진다.

현재 12승 4패를 기록 중인 불꽃 파이터즈는 시즌 15승을 목표로 하고 있다. 남은 4경기에서 최소 3승 1패를 거둬야 하는 상황으로, 이번 군산상일고전이 중요한 승부처가 될 전망이다.

주장 박용택은 남다른 각오로 경기에 나선다. 패배 시 연봉 삭감이라는 조건 속에서 앞선 3연패 기간 동안 마음고생을 했던 그는 팀의 승리를 위해 활약을 다짐한다.

규정 타석을 채운 선수 가운데 출루율 1위를 기록 중인 박용택은 경기 전 팬들을 만나 “삼진 4개 당하고 오겠다”는 뜻밖의 발언을 남겨 웃음을 자아낸다.

지난 경기 투런포로 파이터즈의 승리를 이끌었으나 아쉽게 MVP를 놓친 ‘알바생’ 정훈은 다시금 기회를 노린다. MVP를 호시탐탐 노리는 정훈은 특유의 과감한 어퍼스윙을 보고 한숨을 내쉬는 김성근 감독의 웃픈 평가에도 꿋꿋하게 승부에 나선다. 때를 기다리던 그는 입맛에 맞는 공이 들어오자 거침없이 방망이를 휘두른다.



상대 팀 군산상일고도 만만치 않은 전력을 예고했다. 최근 물오른 타격감을 자랑하는 정의윤과 정성훈은 최고 구속이 153km/h에 달한다고 알려진 상대와 손에 땀을 쥐게 하는 승부를 이어간다.



제작진은 “이번 경기에서는 경기 완주를 위해 고군분투하는 정훈의 모습이 그려진다. 지난 마산용마고전에서 투런포를 치고도 교체당한 정훈. 이번만큼은 끝까지 그라운드를 지키겠다는 의지를 불태운다고. 과연 정훈은 간절히 바라던 경기 완주의 꿈을 이룰 수 있을까”라고 관전 포인트를 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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