류수정·DJ suki, ‘비템포 코리아 2026’ 출격…라이브·디제잉 선사

[사진=올마이애닉도츠 제공]

그룹 러블리즈 출신 가수 류수정과 DJ suki(수키)가 스포츠와 음악을 결합한 행사에 출연한다. 두 사람은 라이브 공연과 디제잉을 통해 참가자들과 만날 예정이다.

8일 소속사 올마이애닉도츠에 따르면 류수정과 DJ suki는 이날 서울 강남구 케미스트리에서 열리는 ‘비템포 사이드(BEATEMPO: SIDE)’ 무대에 오른다.

‘비템포 사이드’는 오는 12월 25일부터 27일까지 경기 고양시 일산 킨텍스에서 열리는 종합 스포츠 페스티벌 ‘비템포 코리아 2026 X F45’에 앞서 마련된 사전 행사다. 요가와 러닝, 스트레칭 등 운동 프로그램과 음악 파티가 함께 진행된다.

DJ suki는 운동 프로그램이 끝난 뒤 열리는 애프터 파티에서 디제잉을 선보인다. 류수정은 스페셜 게스트로 참여해 라이브 공연을 펼칠 예정이다.

류수정은 러블리즈의 리드보컬 출신으로, 솔로 가수로 활동하며 작사·작곡에도 꾸준히 참여해 왔다. 지난 9월에는 미니 4집 ‘ALL THE COLORS I AM(올 더 컬러스 아이 엠)’을 발매했다. 당시 앨범에 수록된 6개 트랙을 한 편의 영화처럼 연결한 뮤직비디오를 선보여 관심을 모았다.

DJ suki는 올마이애닉도츠와 전속계약을 맺고 활동 중이다. 개인 유튜브 채널을 통해 직접 디제잉한 플레이리스트를 공개하며 음악 팬들과 소통하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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