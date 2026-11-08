김연경 “이제부터 시작”…원더독스, 역스윕 성공할까 (‘신인감독 김연경2’)

‘신인감독 김연경2’ 원더독스가 흥국생명을 상대로 역전승에 도전한다.

8일 방송되는 MBC ‘신인감독 김연경2’ 5회에서는 ‘필승 원더독스’와 여자 프로배구팀 흥국생명 핑크스파이더스의 맞대결 두 번째 이야기가 공개된다.

앞서 원더독스는 1, 2세트를 연달아 내주며 위기에 놓였지만, 3세트 초반 무려 10대 0이라는 점수 차로 앞서 나가며 극적인 반격의 발판을 마련했다. 벼랑 끝에 몰렸던 원더독스가 무서운 집중력으로 경기 흐름을 뒤집기 시작한 것.

이날 방송에서는 상승세를 탄 원더독스와 승리를 놓칠 수 없는 핑크스파이더스의 물러설 수 없는 맞대결이 이어진다. 원더독스가 시즌 두 번째 역스윕이라는 대기록을 완성할 수 있을지 주목된다.

김연경 감독은 두 세트를 내준 상황에서도 “이제부터 시작이다. 무조건 승리할 수 있다”며 선수들을 독려했다. 이어 상대의 공격 패턴과 경기 흐름을 분석해 대응 전략을 제시하는 등 역전승을 위한 승부수를 던진다.

흥국생명 역시 원더독스의 공격 패턴을 파악하며 쉽게 주도권을 내주지 않는다. 양 팀이 서로의 전략을 읽고 대응하는 치열한 승부가 이어질 예정이다.

시즌1 원더독스 주장이었던 표승주의 활약도 주목된다. 현재 흥국생명 소속으로 경기에 나선 표승주는 원더독스의 상대 선수로 코트를 누빈다. 원더독스가 표승주의 빈자리를 어떻게 메울지도 관심사다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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