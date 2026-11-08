현대차그룹, WHE 2026서 미래 수소 생태계 청사진 제시

‘월드 하이드로젠 엑스포 2026’ 현대차그룹 전시관을 찾은 관람객들이 ‘H2 이노베이션 어워드’에서 우수상을 수상한 수소전기차 자동 충전 로봇(Automatic Charging Robot-Hydrogen, ACR-H)의 시연을 관람하고 있다. 현대차그룹 제공

현대차그룹이 ‘월드 하이드로젠 엑스포’에서 미래 수소 생태계 청사진을 제시했다.

현대차그룹은 지난 4일부터 6일까지 경기도 고양시 킨텍스에서 개최된 ‘월드 하이드로젠 엑스포 2026(WORLD HYDROGEN EXPO 2026, 이하 WHE 2026)’에 참여해 전시를 성공적으로 마무리했다고 8일 밝혔다.

올해로 7회째를 맞은 ‘WHE 2026’는 수소 산업 전시회와 국제 컨퍼런스를 통합해 열린 아시아∙태평양 지역 최대 규모의 수소산업 비즈니스 행사다. 올해 행사에는 12개국 197개 기업·기관이 참여했고, 1만8600여 명의 관람객이 방문해 수소 관련 최신 기술 트렌드를 이해하고 다양한 체험 프로그램에 참여했다.

이번 행사에서 현대차그룹은 720 m² 규모의 전시관을 마련하고 5 MW급 전해조 스택 모듈(ESM, Electrolyzer Stack Module) 구성 방식, 내구성 개선 상용 연료전지시스템, 블루링크 업타임 케어(Bluelink Uptime Care), 수소전기차 자동 충전 로봇(Automatic Charging Robot-Hydrogen, ACR-H), 새만금 AI 밸리 디오라마를 최초 공개했다.

구체적으로 현대차그룹은 고분자전해질막(PEM) 수전해 플랜트 기술과 폐자원을 활용한 수소 생산 모델 ‘W2H(Waste-to-Hydrogen)’을 선보였다. 특히, PEM 수전해 플랜트 기술의 경우 기존 수전해 스택 실물 전시뿐 아니라 스택 12개를 통합해 5 MW급 ESM 1기를 구성하는 방식을 공개하며 ESM을 병렬로 연결 시 수백 MW급의 대규모 수전해 플랜트로 확장이 가능하다고 설명했다.

모빌리티 부문에서는 ▲2027년형 넥쏘(승용) ▲내구성을 개선한 연료전지시스템(상용) ▲수소전기기관차 모형 및 플랫형 연료전지 모듈(철도) 등을 전시하고, 수소전기차 자동 충전 로봇(Automatic Charging Robot-Hydrogen, ACR-H)의 트럭 충전 시연을 선보였다. 더하여 수소 상용차 통합 관제 시스템 ‘블루링크 업타임 케어(Bluelink Uptime Care)’ 전시를 통해 차량 공급부터 운행 관리까지 아우르는 솔루션을 선보였다.

특히 수소전기차 자동 충전 로봇(Automatic Charging Robot-Hydrogen, ACR-H)은 WHE 조직위원회와 한국산업기술기획평가원이 공동 주관하는 ‘H2 이노베이션 어워드’에서 우수상을 수상하며 기술력을 인정받았다.

아울러 현대차그룹은 ‘교통약자의 이동편의 증진법’에 따라 2027년 의무 도입을 앞둔 저상광역버스에 대응해 개발 중인 일렉시티 수소전기 저상 광역버스를 선보였다.

수소 생태계 솔루션 전시에서는 ▲새만금 AI 밸리 구상을 중심으로 재생에너지와 수소, 인공지능(AI) 데이터센터, 로보틱스, 도시 인프라가 연결되는 미래 산업도시 모델을 구현한 디오라마와 ▲도시 생활형·항만 물류형·제조 산업형 등 지역과 산업의 특성에 맞춘 수소 생태계 시나리오가 공개됐다.

행사 기간 중 선진네트웍스, 케이원모빌리티, 제로쿨투어, 신백승여행사를 비롯해 일본, 대만 등 국내외 운수 업계 관계자들이 전시관을 찾았으며, 현대차그룹은 이들과의 만남을 계기로 수소 모빌리티 도입 및 운영, 충전 인프라 확충, 청정수소 생산 등 분야별 적용 방안을 한층 구체화하고 실질적인 협력 기회를 모색했다.

박상욱 제로쿨투어 대표는 “올해 40여 대의 수소버스를 운영하며 높은 만족도를 확인했다”며 “특히 정숙한 승차감과 매연 없는 쾌적한 주행 환경에 대한 승객 반응이 좋았다”고 수소버스 운영 경험 및 현장 반응을 소개했다.

이 밖에도 현대차그룹은 관람객들이 수소 기술과 사업에 대해 보다 쉽게 이해할 수 있도록 HTWO 아카데미 세션을 운영해 현대제철·현대로템·HMG건설기술연구원 등 그룹사 및 주요 파트너사의 기술 개발 및 사업 추진 현황과 협업 사례를 발표했다.

지난 4일 열린 글로벌 컨퍼런스 ‘리더십 인사이트(Leadership Insight)’에선 국내 주요 수소 기업들과 수소 프로젝트 투자 활성화 및 국제 협력 방안을 논의했다.

컨퍼런스에서 이바나 제멜코바 수소위원회(Hydrogen Council) CEO가 글로벌 수소 프로젝트의 추진 현황과 투자 전망을 발표하며 수소 산업의 초점이 기술적 가능성에서 실행 가능한 사업 모델 구축으로 이동하고 있다고 강조했다. 이어 한국은 수소 모빌리티 생태계 구축 경험을 바탕으로 수전해와 산업 활용 등으로 영역을 확장할 잠재력이 크다고 평가하며, 일관된 정책 이행과 예측 가능한 수요 창출, 안정적인 시장 환경 조성이 필요하다고 설명했다.

현대차그룹은 패널 토론에 참가해 “수소 모빌리티는 실질적인 수소 수요를 창출하고, 충전 인프라와 공급망, 소부장 산업의 성장을 함께 이끌어 수소산업의 규모를 확대하는 중요한 기반”이라며 “정부, 산업계, 학계가 함께 수요 확대와 투자, 인프라 구축이 유기적으로 이어지는 선순환 구조를 만들어야 한다”고 말했다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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