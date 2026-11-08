‘문무’ 이현욱부터 장혁·박성웅까지…삼국통일 둘러싼 세기의 맞대결

‘문무’ 이현욱과 김강우, 박성웅이 장혁, 고영빈, 양현민과 맞서며 삼한일통을 향한 역사의 소용돌이를 그려낼 예정이다.

오는 14일 첫 방송되는 KBS 2TV 새 대하드라마 ‘문무’는 600년간 이어진 전쟁과 삼국 내부의 격변 속에서 승리를 위해 모든 것을 건 지도자들의 이야기를 다룬다. 김영조·구성준 감독이 연출하고 김리헌·홍진이 작가가 극본을 맡았다.

극 중 신라의 김춘추(김강우)는 백제의 공격으로 대야성이 위기에 처하자 고구려를 찾아 화친을 시도한다. 그러나 연개소문(장혁)은 과거 신라 진흥왕에게 한강 유역을 빼앗긴 일을 잊지 못한 채 김춘추의 제안을 쉽게 받아들이지 않는다.

여기에 신라가 고구려의 숙적인 당나라와 손잡으려는 움직임까지 보이면서 두 나라의 갈등은 더욱 깊어진다. 신라의 생존을 위한 외교 전략과 고구려의 영토 회복 의지가 충돌하며 긴장감을 형성할 전망이다.

백제와 신라의 대립도 주요하게 그려진다. 백제 의자왕(고영빈)은 선대 성왕이 신라와의 관산성 전투에서 목숨을 잃은 데 대한 복수심을 품고 있다. 귀족들의 견제 속에서 왕권을 강화하려는 의자왕은 신라의 대야성을 공격한다.

이 과정에서 김법민(이현욱)과 김춘추는 소중한 가족을 잃게 된다. 백제의 거듭된 공세에 맞선 신라는 김유신(박성웅)을 앞세워 황산벌 전투에 나서며 양국의 오랜 원한이 격렬한 충돌로 이어진다.

신라와 당나라의 관계 변화도 중요한 관전 포인트다. 백제와 고구려의 압박 속에 위기를 맞은 신라는 고구려 정벌을 꿈꾸는 당 태종 이세민(양현민)과 동맹을 맺는다.

그러나 백제와 고구려가 멸망한 뒤 당나라가 한반도 전체를 장악하려는 야심을 드러내면서 양국의 관계는 적대적으로 바뀐다. 김법민은 신라군을 총지휘하며 당나라를 상대로 선제공격에 나선다.

이처럼 ‘문무’는 각국의 이해관계와 지도자들의 선택이 얽힌 전쟁과 외교를 중심으로 삼국통일의 과정을 그려낼 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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