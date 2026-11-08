피원하모니, 스포티파이·애플뮤직 등 美 주요 플레이리스트 장식

[사진=FNC엔터테인먼트]

그룹 피원하모니(P1Harmony)가 컴백과 동시에 글로벌 음악 시장에서 존재감을 드러냈다.

피원하모니는 지난 6일 미니 10집 ‘BLOW UP(블로우 업)’을 발매하고 약 8개월 만에 컴백했다.

앨범과 동명의 타이틀곡 ‘BLOW UP’은 스포티파이 ‘뉴 뮤직 프라이데이(New Music Friday)’, 애플뮤직 ‘뉴 뮤직 데일리(New Music Daily)’, 타이달 ‘뉴 어라이벌스(New Arrivals)’, 아마존 뮤직 ‘브랜드 뉴 뮤직(Brand New Music)’ 등 미국 주요 신곡 플레이리스트에 이름을 올렸다.

이들 플레이리스트는 팝과 힙합, R&B, 록 등 다양한 장르의 신곡을 소개한다. 피원하모니는 여러 글로벌 음악 플랫폼의 주요 플레이리스트에 잇달아 선정되며 현지 음악 시장의 관심을 받고 있다.

스포티파이 ‘올 뉴 팝(All New Pop)’ 플레이리스트에도 솜버(Sombr), 올리비아 로드리고(Olivia Rodrigo) 등 해외 팝 가수들과 함께 이름을 올렸다.



전작 역시 글로벌 플레이리스트에서 주목받고 있다. 애플뮤직이 최근 발표한 올해의 K-팝 플레이리스트 ‘KPOPWRLD: Best of 2026’에는 피원하모니의 미니 9집 타이틀곡 ‘UNIQUE(유니크)’가 포함되는 등 신보는 물론 전작까지 꾸준히 글로벌 플레이리스트에 이름을 올리고 있다.

국내외 차트에서도 성과를 이어가고 있다. ‘BLOW UP’은 발매 첫날 54만장 이상의 판매고를 기록하며 전작의 초동 판매량을 넘어섰다. 지난 6일 자 한터차트 일간 음반 차트와 써클차트 일간 리테일 앨범 차트에서도 나란히 1위를 차지했다.

해외 음원 차트에서도 좋은 반응을 얻었다. 지난 7일 미국 아이튠즈 K-팝 음원 차트에서는 타이틀곡을 포함한 신보 수록곡 전곡이 10위권에 진입했다. 아르헨티나에서는 ‘BLOW UP’이 아이튠즈 톱 송과 팝 음원 차트에서 모두 1위에 올랐다.

신곡과 전작이 글로벌 플레이리스트에서 꾸준히 주목받는 가운데 피원하모니가 이번 활동으로 이어갈 성과에도 관심이 모인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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