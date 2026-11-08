[모빌리티 NOW] ‘라이벌’ BMW·벤츠, 고급 세단 시장서 격돌

BMW코리아가 지난 4일 서울 광진구 워커힐 호텔에서 7세대 7시리즈의 부분변경 모델인 ‘더 뉴 BMW 7시리즈’를 국내 공식 출시했다. 더 뉴 BMW 7시리즈 모습. BMW코리아 제공

올해 수입차 시장서 2위를 놓고 각축을 벌이는 BMW와 메르세데스-벤츠가 고급 세단 시장에서 정면충돌한다.

BMW 코리아는 지난 5일 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울에서 미디어 출시 행사를 열고 ‘더 뉴 BMW 7시리즈’를 선보였다. 이번 신차는 2022년 처음 등장한 7세대 7시리즈의 부분변경 모델이다. BMW는 기존 차량의 기본 구조를 유지하면서도 디자인과 실내 편의사양, 파워트레인, 운전자 보조 기능 등을 폭넓게 개선했다. 특히 BMW가 차세대 전기차를 위해 개발한 ‘노이어 클라쎄’의 디자인과 디지털 기술을 기존 차량 라인업에 처음으로 적용했다. 부분변경 모델임에도 디자인, 성능 모든 부분에서 광범위한 변화를 거쳐 완전 변경에 버금가는 신차로 재탄생했다는 게 회사 측 설명이다.

전기차 라인업인 BMW i7 50 xDrive는 1회 충전 주행 거리를 국내 인증 기준 508㎞까지 늘렸다. 기존보다 53㎞를 더 갈 수 있다. BMW는 더 뉴 BMW 7시리즈를 모두 4개 모델을 8개 트림으로 선보인다.

BMW 7시리즈는 국내 수입차 시장에서 럭셔리 세단의 대명사로 통한다. 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 BMW 7시리즈는 순수전기 모델 i7을 포함해 지난해 한 해 동안 총 5834대가 팔리며 수입 대형세단 시장에서 2년 연속 판매량 1위를 차지했다.

더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스. 벤츠 제공

새로운 BMW 7시리즈는 라이벌 벤츠 S-클래스와 고급 세단 시장 왕좌를 놓고 진검승부를 펼친다. 앞서 벤츠 코리아는 지난 8월 부분변경 모델 ‘더 뉴 S-클래스’를 국내에 공식 출시했다. 7세대 모델이 2021년 국내에 들어온 지 5년 만의 부분변경이다. S-클래스 역시 부분변경 모델이지만 차량 구성 요소의 50% 이상, 약 2700개 요소를 새로 개발하거나 재설계하는 등 신차급 변화를 거쳤다. 특히 하드웨어보다 소프트웨어 개선에 무게를 실었다. 벤츠의 새로운 차량 운영체제인 ‘MB.OS’에 기반을 둔 최신 MBUX 인포테인먼트 시스템을 앞세워 기존보다 더 직관적이고 개인화한 디지털 경험을 제공한다. S-클래스는 9월 한 달간 878대가 팔리며 흥행몰이하고 있다.

7시리즈와 S-클래스의 판매량은 하반기 양사의 국내 시장 판매량에 상당한 영향을 미칠 전망이다. BMW는 올해 수입차 시장에서 2월부터 9월까지 8개월간 테슬라에 이어 2위를 달렸다. 하지만 벤츠가 지난달 6744대를 판매하며 BMW(5633대)를 제치고 2위를 탈환했다. 올해 1월 이후 9개월 만이다. 다만 올 1~10월 누적 판매량에서는 BMW가 여전히 벤츠를 앞섰다. BMW의 이 기간 판매 대수는 6만3562대, 벤츠는 4만9993대로 집계됐다. 연말 BMW가 신차효과로 우위를 이어갈지 아니면 벤츠가 막판 뒤집기에 성공할지 관심이 쏠린다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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