[황현희의 눈] 우리는 무엇을 위해 달리는가

달리기는 참 좋은 운동이다. 운동화 한 켤레만 있으면 누구나 시작할 수 있다. 특별한 장소도, 비싼 장비도 필요 없다. 언제어디서나 할수있는 운동이다.

그런데 요즘 달리기를 보면 그렇게 단순하지만은 않은 모양이다. 값비싼 러닝화에 스마트워치, 각종 러닝 장비까지 준비해야 할 것도 많다. 달리고 나면 기록을 정리하고 SNS에 인증하는 일도 빼놓을 수 없다. 언제부터인가 달리기는 운동인 동시에 하나의 유행이 됐다. 얼마나 오래 달렸는지보다 얼마나 빨리 달렸는지가 중요해졌고, 얼마나 건강해졌는지보다 얼마나 멋지게 달렸는지를 보여주는 시대가 됐다.

최근 마라톤을 둘러싼 여러 논란을 보면서 많은 생각을 하게 된다. 지난 10월 서울에서 열린 마라톤 대회에서는 20대 참가자가 결승선을 불과 500m가량 남겨두고 쓰러져 끝내 세상을 떠났다. 11월 미국 뉴욕마라톤에서도 20대 여성이 결승선을 앞두고 쓰러져 숨지는 안타까운 일이 발생했다. 젊은 사람들이 달리기 대회에 참가했다가 목숨을 잃었다는 사실은 너무나 가슴 아프다. 정확한 사망 원인이 밝혀지지 않은 사고를 두고 무리한 운동 때문이라고 단정해서는 안 된다. 다만 이제는 우리가 운동의 목적과 안전에 대해 진지하게 생각해 볼 필요가 있다.

마라톤 대회 운영을 둘러싼 논란도 끊이지 않는다. 지난 11월 1일 열린 서울마라톤에서는 대규모 교통통제로 시민들이 불편을 겪었고, 대회 이후 거리 곳곳에 버려진 쓰레기가 논란이 됐다. 참가자들에게 제공된 빵의 소비기한을 둘러싼 의혹까지 제기됐다. 물론 주최 측의 해명도 있었지만, 문제는 단순히 빵 하나나 쓰레기 몇 개에 있지 않다. 수만 명이 달리는 축제를 위해 또 다른 수많은 시민의 일상이 영향을 받는다는 사실이다. 달리는 사람의 자유가 중요하다면 달리지 않는 사람의 일상도 중요하다. 참가자에게는 축제지만 이동해야 하는 시민에게는 불편일 수 있다. 건강한 스포츠 문화는 달리는 사람만 건강해서 완성되는 것이 아니다. 함께 살아가는 시민의 배려와 동의 속에서 완성되는 것이다.

나는 러닝을 좋아한다. 가능하면 꾸준히 달리고, 등산과 자전거도 즐긴다. 운동하고 나면 몸도 가벼워지고 머릿속도 정리된다. 그러나 운동을 하면서 한 가지 원칙만큼은 지키려고 한다. 어제의 나보다 오늘 조금 더 건강해지는 것, 그것이면 충분하다는 생각이다. 굳이 누군가와 경쟁할 필요도 없고 매번 자신의 한계를 넘어설 이유도 없다. 몸이 무거운 날에는 천천히 달리고 힘든 날에는 걷는다. 쉬는 날도 필요하다. 운동은 나를 괴롭히기 위한 일이 아니라 나를 돌보기 위한 일이기 때문이다.

그런데 요즘 우리의 운동 문화는 조금 다른 방향으로 달려가는 듯하다. 5km를 달리던 사람이 10km에 도전하고, 10km를 완주하면 하프마라톤, 하프마라톤을 뛰고 나면 풀코스를 목표로 삼는다. 도전 자체가 나쁜 것은 아니다. 성취의 기쁨도 분명히 있다. 문제는 그 과정에서 운동의 목적이 뒤바뀔 때다. 건강을 얻기 위해 시작한 운동이 기록을 얻기 위한 운동으로 변하고, 어느 순간 기록을 지키기 위해 건강을 위험에 빠뜨리는 모순이 생긴다. 건강을 위해 투자한 시간인데 정작 건강을 담보로 기록을 사는 셈이다. 투자자의 관점에서 보자면 이보다 잘못된 거래도 없다.

물론 마라톤 사고를 모두 개인의 무리한 도전 탓으로 돌릴 수는 없다. 주최 측의 책임 역시 중요하다. 참가자의 안전을 확보할 의료진과 응급 장비, 신속한 이송체계는 대회의 기본 조건이어야 한다. 참가자 수를 늘리고 후원사를 유치하는 일보다 먼저 고민해야 하는 것이 안전이다. 사람을 많이 모으는 것이 대회의 성공이라면, 그 사람들을 모두 무사히 돌려보내기 위한 최선의 준비를 하는 것은 대회의 책임이다. 완주 메달을 준비하기 전에 응급 대응부터 준비하는 것이 순서다.

러닝 열풍은 반가운 현상이다. 술자리 대신 운동 모임을 선택하고, 주말 아침 늦잠 대신 달리기를 선택하는 사람들이 늘어난다는 것은 분명 긍정적이다. 다만 운동마저 남과 비교하고 경쟁하며 자신을 증명하는 수단으로 만들 필요는 없다. 우리는 이미 직장에서 경쟁하고, 돈으로 경쟁하고, 사회적 지위로 경쟁하며 살아간다. 적어도 운동하는 시간만큼은 그 경쟁에서 벗어나도 괜찮지 않을까.

마라톤에서 가장 중요한 것은 결승선을 통과하는 순간이 아니라 그다음 날에도 건강하게 일상을 살아가는 것이다. 기록은 다음 대회에서 다시 세울 수 있고, 완주는 다음 기회에 도전하면 된다. 하지만 건강과 생명에는 다음 기회가 없을 수도 있다.

우리는 건강해지려고 달리는 것이지, 달리기 위해 건강을 희생하는 것이 아니다. 이제는 얼마나 빨리 달렸느냐보다 얼마나 오래 건강하게 달릴 수 있느냐를 자랑하는 사회가 됐으면 한다.

운동의 목적은 남들에게 보여주는 것이 아니라, 나 자신이 건강하게 살아가는 것이다.

/개그맨 겸 방송인 황현희

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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