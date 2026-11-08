[SW포커스] 이유 있던 주목… 한국전력 윤하준, 기대가 확신으로

프로배구 한국전력 윤하준. 사진=KOVO 제공

“다들 놀라서 물어보더라고요.”

기대가 확신이 되기까지 오래 걸리지 않았다. 윤하준(한국전력)이 팀의 상승세 중심에 섰다. 3년 차 아웃사이드 히터는 공수 양면에서 한 단계 올라섰다. 지난 시즌의 그늘은 없다. 주전으로서 존재감을 점차 키워가고 있다.

한국전력은 10일 삼성화재와 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 1라운드 원정 경기를 치른다. 올 시즌 첫 연승이 걸린 경기다. 분위기는 나쁘지 않다. 최근 올 시즌 1강으로 꼽혔던 대한항공을 꺾었기 때문이다. 열쇠는 윤하준이 쥐고 있다. 대한항공전서 보여준 활약이 그 이유다.

프로배구 한국전력 윤하준. 사진=KOVO 제공

프로배구 한국전력 윤하준. 사진=KOVO 제공

윤하준은 대한항공전서 서브 득점 3개를 포함해 14점을 올렸다. 팀 내 국내 선수 최다 득점이다. 승부처마다 득점이 나왔다. 특히 1-1로 맞선 3세트에선 23-24 세트포인트 위기를 퀵오픈으로 넘겼고, 서브 득점을 연달아 터뜨려 24-26으로 뒤집었다. 공격만 좋았던 게 아니다. 디그 9개, 리시브 5개로 수비에서도 빛났다.

194㎝의 장신 아웃사이드 히터다. 2024~2025 신인 드래프트서 1라운드 3순위로 한국전력에 입단했다. 첫 시즌부터 30경기에 나서 181점을 올렸다. 될성부른 떡잎임을 증명했다. 하지만 2025~2026시즌은 달랐다. 김정호(OK저축은행)가 합류하면서 출전 기회가 줄었다. 15경기에서 35점을 올리는 데 그쳤다.

프로배구 한국전력 윤하준. 사진=KOVO 제공

프로배구 한국전력 윤하준. 사진=KOVO 제공

윤하준은 이를 악물었다. 비시즌 근력 운동을 늘렸고, 리시브와 서브를 집중적으로 가다듬었다. 노력은 개막 전부터 주변에 닿았다. 개막 전 열린 기자간담회에서 선수단 모두 윤하준을 향한 기대를 숨기지 않았다. 신영석은 “연습경기를 할 때마다 다른 팀 선수들이 하준이에 대해 놀라서 물어봤다”며 “‘왜 이렇게 실력이 늘었냐’, ‘무슨 일이 있었냐’는 질문을 들을 때 내가 흐뭇했다. 올 시즌 아웃사이드 히터 자리를 채워줄 수 있을 것”이라고 힘줘 말했다. 석진욱 한국전력 감독도 “하준이가 훈련에서 자신감이 넘친다. 많은 경기에 출전하고 싶은 의지를 동기부여 삼아 좋은 모습을 보여주고 있다”고 덧붙였다.

진가는 지난달 열린 2026 여수 NH농협컵 프로배구대회(KOVO컵)서 먼저 드러났다. 윤하준은 KB손해보험전 9점, 우리카드전 12점으로 팀의 2전 전승과 준결승 진출에 힘을 보탰다. 현대캐피탈과의 준결승전에선 졌지만 12점을 올렸다. 3경기 합계 33점. 주전 아웃사이드 히터로서 존재감을 확실히 알렸다.

윤하준은 박승수, 방강호와 함께 젊어진 한국전력 아웃사이드 히터진의 한 축이다. 이들의 성장은 팀에 큰 힘이다. 우스만과 서재덕의 짐도 한결 가벼워진다. 부담이 분산되면 상승세도 이어갈 수 있다. 이제 필요한 건 꾸준함이다. 윤하준이 확신을 이어갈 차례다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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