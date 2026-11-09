[이문원의 쇼비즈워치] ‘몸값 비싼 배우’가 문제?…K-드라마 위기의 이면

지난 4일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 'K-드라마 산업 위기 극복을 위한 공동 기자회견' 12개 단체가 참여하고 있다. 사진=한국드라마제작사협회 제공

지난 4일 서울 프레스센터에서 ‘K-드라마 산업 위기 극복을 위한 공동 기자회견’이 열렸다. 한국드라마제작사협회, 한국방송협회, 한국방송작가협회 등 TV 드라마 관련 12개 단체가 참석한 행사다. 이날 송병준 한국드라마제작사협회장은 “연간 국내 드라마 제작 편수가 2022년 141편에서 2년 만에 약 30% 줄었고, 지상파 3사의 드라마 편성은 2012년 91편에서 2023년 32편으로 줄었다”는 충격적인 집계를 내놓아 화제를 모았다. 미디어 시장 변화로 방송사 제작 여력이 줄고 글로벌 OTT 등장으로 드라마 제작비가 급상승하며 제작 편수도 감소했단 것이다.

이날 기자회견은 결국 “드라마엔 공공재로서 가치도 있으니 정부가 지원에 나서줘야 한다”는 촉구로 마무리됐지만, 보도를 접한 대중 독자들 반응과 해법은 전혀 달랐다. 포털사이트 뉴스페이지나 기사가 옮겨진 각종 온라인 커뮤니티 및 SNS 등에선 “스타 배우 출연료가 천정부지로 뛰어 일어난 일이니 배우 출연료부터 잡을 생각하라”는 주문이 빗발쳤다.

물론 딱히 틀린 주문은 아니다. 2025년 한국콘텐츠진흥원의 방송 프로그램 외주제작 거래 실태조사에 따르면, 드라마 제작비에서 배우 출연료 비중은 지상파 응답 32.5%, 제작사 응답 32.7%로 집계돼 단일 항목 중 1위였다. 그동안 스타 배우들 출연료가 회당 2~3억 원, 글로벌 OTT에선 10억 원까지도 폭등한 탓이다. 물론 작가나 감독 등 몸값도 함께 오르고 주 52시간제가 제작 현장에 적용되면서 촬영 일수가 60%가량 늘어난 현실도 만만찮다. 그러나 대중문화 스타들에 대한 대중의 복잡한 심경 탓에 스타 배우들에 가장 먼저 대중의 시선이 가고 문제의 해법도 이들의 이익 제한에서 찾고자 하는 분위기는 어쩔 수 없는 일이다.

그런데 이 같은 스타 배우들의 출연료 폭등 원인도 좀 더 살펴봐야 할 필요가 있다. 지금 거론되는 대표적 원인은 넷플릭스 등 글로벌 OTT가 막대한 세계시장 배경으로 스타 배우들 몸값을 올려버리니 내수시장 중심으로 형성된 국내 플랫폼들이 그를 감당할 수 없게 됐단 점이다. 여기서 애초 ‘TV 드라마 배우’란 이전까지 어떻게 성립돼 온 어떤 성질의 플레이어들이었는지 한 번 되돌아봐야 한다.

단적으로, 이전까지 TV는 스타를 ‘만들어내는’ 플랫폼이었지 스타를 ‘불러들이는’ 플랫폼이었다고 보긴 어렵단 것. 특히 지상파 3사가 방송 미디어 전체를 장악하던 시절엔 더더욱 그랬다. 지상파 드라마 시청률이 50~60%까지 나오던 시절 성립된 분위기, 아무리 무명 신인배우라도 지상파 3사에서 될성부른 드라마에 큰 역할로 캐스팅하면 쉽게 스타로 거듭나니 TV는 계속 새로운 배우들을 싼값에 기용해 스타로 만들어내며 상업적 이익을 극대화할 수 있었다. 그리고 그렇게 탄생한 스타 배우는 그 인기를 티켓파워로 변환해 차후 보다 높은 몸값을 받는 영화 등 다른 미디어에서 활약하게 된단 순서.

실제로 1980년대 중반 TV 드라마 열풍이 본격화되면서 이 같은 패턴은 빠르게 자리 잡았고, 특히 MBC가 ‘드라마 왕국’으로 거듭나던 1990년대부턴 고정 패턴처럼 고착됐다. 드라마 ‘사랑이 뭐길래’에서 희극연기로 주목받은 최민수는 그대로 영화 ‘결혼이야기’ ‘미스터 맘마’ 등을 대히트시키며 영화로 무대를 옮겼고, 드라마 ‘서울의 달’로 스타덤에 오른 한석규도 영화 ‘닥터 봉’ ‘은행나무 침대’ 등을 거쳐 ‘쉬리’까지 스크린 스타로 거듭났다. 그렇게 TV가 ‘만들어낸’ 스타 배우들은 영화 스타가 되고 브라운관의 빈자리는 신인 배우들로 대체됐다.

그러나 이 같은 패턴도 방송 플랫폼이 늘어나기 시작하면 그대로 유지되기 힘들다. 특히 인터넷 기반 뉴미디어가 빅뱅을 일으키며 수없는 플랫폼들로 갈라지면서 TV는 스타를 체인식으로 만들어낼 만한 파급력을 잃어 갔고, 그렇게 ‘원 오브 뎀(one of them)’ 위치까지 내려가자 결국 스타를 ‘불러들이는’ 플랫폼으로 성격이 재조정될 수밖에 없었단 얘기. 모든 건 그런 위상 변화 자체 탓에 시작된 일이지 글로벌 OTT 하나 등장했다고 삽시간에 뒤바뀐 건 아니고 대중문화 스타들의 탐욕 운운도 그 뒤로 붙은 사족 같은 사연일 뿐이다.

또 있다. 이 같은 방송 플랫폼 빅뱅 환경에서 특히나 한국 드라마는 배우들 의존도가 높을 수밖에 없단 점이다. 흔히 한국 드라마와 미국 드라마 차이를 두고 “한국 드라마에선 의사 변호사 형사가 연애를 하지만, 미국 드라마에선 의사 변호사 형사가 사건을 해결한다”는 우스개가 있다. 그만큼 미국 드라마는 강한 장르성에 천착해 배우들은 일종의 장치처럼 움직이고 설정과 플롯이 절대적 역할을 차지하는 반면, 한국 드라마는 인물들 간 감정을 둘러싼 관계 중심이기에 어디까지나 배우의 매력과 상품성에 방점이 찍힌단 것. 같은 미디어 변화를 겪으면서도 미국에선 낯선 배우들을 주연급으로 내세운 장르 드라마들이 끊이지 않는 이유다.

끝으로, 한국 드라마와 비슷한 성격을 지녔으면서도 스타 배우들 출연료 폭등을 방어한 여타 아시아 국가들 예도 들어볼 만하다. 먼저 중국의 경우 2018년 광전총국에서 배우 전체 출연료가 총제작비 40%를 넘지 못하도록 하고 주연급 배우 출연료 전체 배우 출연료의 70% 이하로 제한하며 회당 100만 위안 초과를 금지한 바 있다. 이 같은 국가 주도 초강력 규제는 자유사회에서 쉽게 벤치마킹할 수 있는 성격이 아니니 참고할 만한 사례는 아니다.

한편, 일본의 경우 스타 배우들 출연료가 생각보다 ‘많이’ 낮고, 대신 콘텐츠 인기를 등에 업은 기업체 CF 모델 기용으로 수익을 얻는 구조다. 여기엔 인기 TV 드라마 극장판이 영화계 흥행 보증수표로 여겨지며 영화계에까지 위력을 과시하는 일본 지상파 방송사의 막강한 권력, 대중문화 분야 곳곳에서 ‘판’을 만들어 조율하는 덴츠 등 광고대행사의 강력한 입김 등 다양한 원인이 깔려있어 이 역시도 한국과는 사뭇 다른 환경이다.

그리고 무엇보다, 일본 TV 드라마는 애니메이션과 달리 아직 세계시장에서 활약하는 정도까진 이르지 못해 애초 판이 커지고 스타 배우들 출연료가 치솟을 조건이 마련되지 않는 점도 크다. 그런데 한국은 결국 ‘한국 드라마가 세계에서 인기 있기 때문’에 모든 문제가 시작된 셈이다. 여기서 차이가 생긴다. 그리고 이 문제를 풀어내기가 위에서 짚었듯 너무 까다롭다. 큰 줄기 미디어 환경 변화부터 한국 드라마 자체의 개성 등 문화적 특색까지 다양한 지점에 걸쳐 촘촘히 기워진 태피스트리와도 같기 때문이다. 일단 이 모든 문제가 어떤 악의나 오판 탓에 벌어진 일은 아니란 점부터 이해하고 넘어가는 게 첫째겠다.

/이문원 대중문화평론가

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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