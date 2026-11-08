조력자로 빛난 손흥민, 득점력 회복 과제 안고 PO 향한다

손흥민. 사진=LAFC SNS 캡처

롤러코스터 같았던 정규리그였다. 손흥민(LAFC)이 조력자로서의 존재감을 선보였지만 동시에 과제도 남겼다.

손흥민은 8일 미국 워싱턴주 시애틀의 루멘 필드에서 끝난 시애틀 사운더스와의 2026 미국 메이저리그 사커(MLS) 정규리그 마지막 원정 경기에 최전방 원톱 공격수로 선발 출전했으나 침묵했다. LAFC는 시애틀에 1-2로 패배했다.

정규리그 일정을 모두 마친 MLS는 A매치 휴식기를 거쳐 오는 20일부터 플레이오프(PO)에 돌입한다. 동·서부 콘퍼런스에서 각각 상위 9개 팀이 진출해 최종 우승팀을 가린다. LAFC는 승점 47(12승11무12패)로 서부 컨퍼런스 6위로 올라 PO에 진출했다.

손흥민은 올 시즌 리그 32경기에서 7골15도움을 기록했다. 지난 시즌 후반기 LAFC에 합류해 치른 10경기에서 9골 3도움을 올린 것과 비교하면 득점은 줄었지만 도움은 크게 늘었다.

시작부터 득점이 풀리지 않았다. 정규리그 첫 10경기에서 도움 7개를 쌓으며 순조롭게 출발했지만 골 소식은 좀처럼 들리지 않았다. 지난 7월18일 LA 갤럭시전에서야 리그 첫 골을 신고했다. 14경기 만이었다. 이를 기점으로 4경기 연속 득점포를 가동하며 반등하는 듯했지만 상승세는 오래가지 않았다. 지난달 15일 오스틴전에서 득점을 올린 뒤에는 4경기 연속 공격포인트를 기록하지 못한 채 리그를 마쳤다.

변화의 폭도 컸다. 손흥민은 올 시즌 최전방 공격수와 2선 공격형 미드필더를 오가며 다양한 역할을 소화했다. 최전방에서는 상대 수비 뒷공간을 공략하고 직접 마무리하는 데 집중했다면, 2선에서는 동료에게 기회를 연결하며 공격의 활로를 뚫는 임무를 맡았다. 상대의 집중 견제까지 더해지면서 직접 득점보다는 동료의 골을 돕는 장면이 두드러졌다.

이날 경기에서는 풀타임을 소화했지만 공격포인트를 올리지 못했다. 패스성공률은 100%(31/31), 유효 슈팅 2회, 기회 창출 2회 등을 기록했지만 결정적인 장면을 만들어내지 못했다. 손흥민은 축구 통계 매체 풋몹으로부터 팀 내 선발 자원 중 3번째로 낮은 평점 6.8을 받았다.

리그 경기를 마친 손흥민은 카타르 도하로 건너가 로베르트 모레노(스페인) 임시 감독이 이끄는 한국 축구대표팀에 합류한다. 대표팀은 오는 13일 오후 11시30분 카타르 알라이얀의 자심 빈 하마드 스타디움에서 사우디아라비아와 맞붙는다. 이어 17일에는 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르를 상대한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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