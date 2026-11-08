투모로우바이투게더, 컴백 전부터 뜨겁다…스포티파이 사전 저장 2주 연속 1위

사진 = 빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 신보 발매를 앞두고 글로벌 음악 팬들의 높은 관심을 받고 있

다.

8일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 투모로우바이투게더의 미니 9집 ‘PERFECT STORM(퍼펙트 스톰)’은 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 ‘톱 10 카운트다운’에서 2주 연속 1위를 기록했다.

지난달 26일 처음 정상에 오른 이후 선두를 유지하고 있으며 이날 기준 사전 저장 수는 40만회를 돌파했다. 스포티파이 사전 저장은 이용자가 앨범이나 싱글 공개에 앞서 저장을 신청하는 기능으로, 신보에 대한 관심을 보여주는 지표 중 하나다.

타이틀곡 ‘Angel Bite(엔젤 바이트)’의 단서를 담은 스포일러 사이트도 관심을 모으고 있다. 지난 3일 오후 9시 공개된 해당 사이트는 하루 만에 방문자 13만명을 넘어섰다. 사이트 내 이용자들의 클릭 수를 합산한 누적 조회 수는 이날 오전 8시 기준 360만회를 돌파했다.

팬들은 사이트 곳곳에 숨겨진 단서를 찾아 해석한 내용을 온라인에 공유하며 컴백을 기다리고 있다.

투모로우바이투게더는 오는 16일 미니 9집 ‘PERFECT STORM’을 발매한다. 이번 앨범에는 정체된 현실에서 벗어나 새로운 변화를 갈망하는 청춘의 마음을 담았다.

신보에는 타이틀곡 ‘Angel Bite’를 비롯해 ‘지금까지와는 다른 무언가가 필요해 (Storm is...)’, ‘Higher Love’, ‘Sweetest Escape’, ‘Touch the Sky’, ‘Hate It or Love It’ 등 총 6곡이 수록된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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