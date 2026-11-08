현대차·기아, 루크 동커볼케 디자인 아카이브 전시 개최

현대자동차·기아가 세계적인 자동차 디자이너 루크 동커볼케 사장의 디자인 철학과 창작 과정을 조명하는 전시를 개최한다.

현대차·기아는 오는 24일부터 다음 달 11일까지 서울 강남구 신사하우스에서 디자인 아카이브 전시 ‘Dreams that Resonate(멈추지 않는 꿈)’를 연다고 8일 밝혔다.

이번 전시는 현대차·기아 최고 크리에이티브 책임자(CCO) 겸 최고 디자인 책임자(CDO)인 동커볼케 사장의 성장 과정과 주요 디자인 작업을 소개하기 위해 마련됐다.

전시장에는 동커볼케 사장의 어린 시절부터 현재까지의 기록과 디자인 작업물이 전시된다. 초기 아이디어가 실제 디자인으로 구체화되는 과정도 살펴볼 수 있다.

특히 추상적인 디자인 개념보다 실제 작업 기록과 결과물을 중심으로 전시를 구성해 자동차 디자인에 익숙하지 않은 관람객도 쉽게 이해할 수 있도록 했다.

전시는 무료로 진행되며 디자인 관련 학과 학생과 자동차 애호가, 어린이를 포함한 일반인 누구나 관람할 수 있다. 세부 프로그램은 추후 공개된다.

동커볼케 사장은 2016년 현대차·제네시스 디자인 총괄로 합류해 현대차그룹의 디자인 혁신을 이끌어 왔다. 2022년 월드 카 어워즈 ‘올해의 인물’, 2023년 미국 뉴스위크 ‘올해의 혁신 디자이너’로 각각 선정됐다.

현대차·기아 관계자는 “디자인과 자동차에 관심 있는 사람뿐 아니라 자신의 꿈을 키워가는 이들에게도 의미 있는 전시가 될 것”이라고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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