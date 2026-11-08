‘코리안 더비 불발’ 이재성, 골 취소 아쉬움…김민재 결장, 뮌헨 2-1 승

사진=AP/뉴시스

이재성(마인츠)과 김민재(바이에른 뮌헨)의 코리안 더비가 성사되지 않았다.

이재성은 7일 독일 마인츠의 메바 아레나에서 끝난 2026~2027 분데스리가 9라운드 뮌헨과의 홈경기에서 선발 출전했다. 후반 18분 파울 네벨과 교체될 때까지 뛰었다. 60여 분을 소화했다. 하지만 팀의 1-2의 패배를 막지 못했다.

공격포인트 추가에 실패했다. 팀이 0-1로 끌려가던 전반 40분 마인츠의 프리킥 찬스였다. 나딤 아미리가 올린 공을 뮌헨 골키퍼 마누엘 노이어가 쳐내자, 이재성이 헤더로 밀어 넣었다. 하지만 비디오 판독(VAR) 결과 오프사이드가 지적됐다. 결국 골로 인정되지 않아 아쉬움을 삼켰다. 축구 통계 매체 소파스코어는 그에게 평점 6.6을 부여했다.

김민재는 뛰지 않았으나, 뮌헨은 마인츠와의 격차를 크게 벌렸다. 전반 14분 요주아 키미히의 선제골로 앞서갔고, 후반 12분 레나르트 카를의 추가골로 점수 차를 더 벌렸다. 카를의 결승골을 도운 해리 케인은 리그 7호 도움을 올리며 이 부문 공동 선두에 올랐다.

마인츠는 아쉬움을 삼켰다. 후반 추가시간에서야 필리프 티츠가 겨우 한 골을 만회하는 데 그쳤다. 결국 1-2로 패배했다. 리그 3연패로 11위(승점 10)에 자리했다. 반면 뮌헨은 신바람을 낸다. 리그 개막 9경기 무패(6승3무)로 선두(승점 21)를 달리고 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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