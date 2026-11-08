조영수, 임영웅 ‘이제 나만 믿어요’ 만들더니…이번엔 버추얼 가수 WON(원) 론칭 ‘기대’

조영수 프로듀서가 론칭한 버추얼 아티스트 WON(원)이 정식 데뷔한다.

WON은 8일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 첫 싱글 마마 송(Mama Song)을 발매한다.

마마 송은 엄마를 향한 그리움과 감사의 마음을 담은 영어 가사의 팝 발라드다. 엄마와 함께한 평범한 일상의 기억을 돌아보는 내용으로, “My only home is you in this universe”라는 가사를 통해 엄마를 언제든 돌아갈 수 있는 안식처로 표현했다.

곡은 통기타 선율과 R&B 리듬을 중심으로 전개된다. 기타 중심의 도입부에서 시작해 드럼과 베이스가 더해지고, 후렴에서는 화음과 현악이 어우러진다.

WON을 만든 조영수는 SG워너비 내 사람, 이승철 그런 사람 또 없습니다, 다비치 사랑과 전쟁, 임영웅 이제 나만 믿어요 등을 만든 작곡가다. 이번 프로젝트를 통해 버추얼 아티스트 제작으로 활동 영역을 넓혔다.

조영수는 앞선 인터뷰에서 WON에 대해 “자기 이야기를 많이 하기보다는 노래로 사람들의 마음을 먼저 바라보는 친구”라고 소개했다.

WON은 기존 가수의 목소리를 활용하지 않고 새롭게 창작·생성한 오리지널 보컬을 사용한 것이 특징이다. 가상의 비주얼뿐 아니라 별도로 만든 목소리를 통해 아티스트의 정체성을 구축한다는 계획이다.

WON은 마마 송을 시작으로 다양한 장르의 음악과 콘텐츠를 선보일 예정이다. 조영수가 처음 선보이는 버추얼 아티스트가 어떤 음악적 색깔을 만들어갈지도 관심을 모은다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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