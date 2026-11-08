적재 “성시경 생각하며 썼다”…미발매곡 비하인드 공개

싱어송라이터 적재가 더 시즌즈-성시경의 고막남친(KBS2)에서 라이브 무대와 곡 작업 비하인드를 공개했다.

적재는 지난 6일 방송된 더 시즌즈-성시경의 고막남친에 출연해 View와 신곡 틀려도되, 미발매곡 사랑이 눈에 보이는 것보다 가까이 있음을 들려줬다.

이날 적재는 View를 프로그램에 맞게 새롭게 편곡해 선보였다. 직접 기타를 연주하며 특유의 담백한 음색으로 무대를 채웠다.

신곡 틀려도되 무대에서는 같은 소속사인 선미가 깜짝 등장했다. 선미는 하트 모양 탈을 쓰고 무대에 올라 적재와 함께 유쾌한 분위기를 만들었다.

적재는 미발매곡 사랑이 눈에 보이는 것보다 가까이 있음에 얽힌 이야기도 전했다. 그는 처음부터 성시경의 목소리를 떠올리며 곡을 썼다고 밝혔다. 이어 약 1~2년 전 성시경에게 해당 곡을 들려준 적이 있다고 설명했다.

방송에서는 이 곡을 적재가 직접 라이브로 들려줬다. 기타 반주에 맞춰 차분하게 노래하며 곡의 서정적인 분위기를 살렸다.

적재는 이날 기타 연주와 라이브뿐 아니라 곡을 만드는 과정과 성시경과의 일화까지 공개하며 싱어송라이터로서의 면모를 보여줬다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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