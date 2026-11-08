마침내 돌아온 백승호, 20분 소화하며 건재함 과시… 엄지성과의 코리안더비는 불발

훈련 중인 백승호. 사진=버밍엄시티 SNS 캡처

백승호(버밍엄시티)가 부상 복귀전을 치렀다. 엄지성(스완지시티)과의 코리안더비는 불발됐다.

백승호는 8일 영국 버밍엄의 세인트앤드루스 나이트헤드 파크에서 끝난 스완지시티와의 2026∼2027 잉글랜드 챔피언십(2부) 15라운드 홈 경기에서 후반 25분 교체로 그라운드를 밟았다. 지난 9월19일 미들즈브러와의 8라운드 이후 약 두 달 만이다. 팀은 2-1 승리를 거뒀다.

백승호는 그 동안 잔부상 탓에 경기에 나서지 못했다. 지난 9∼10월 A매치 기간에 로베르트 모레노(스페인) 한국 축구대표팀 임시 감독의 부름을 받았지만 부상으로 부상 때문에 한 경기도 소화하지 못하고 소집 해제됐다.

안정적인 복귀전이었다. 후반 25분 존 솔리스 대신해 교체 투입된 백승호는 20여분을 소화하며 패스 성공률 83%(5/6), 볼터치 9회 등을 기록했다.

버밍엄시티는 이날 승리로 승점 29(8승5무2패)로 챔피언십 선두로 올라섰다.

백승호와 엄지성의 코리안더비는 성사되지 않았다. 엄지성은 이날 왼쪽 측면 공격수로 선발 출전했으나 후반전 시작과 함께 조슈아 키로 교체됐다. 엄지성은 올 시즌 리그와 잉글랜드풋볼리그(EFL) 컵대회인 카라바오컵을 포함해 12경기에서 2골 3도움을 올리고 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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