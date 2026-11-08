김우석의 밝은 미소 뒤 숨은 얼굴…‘닥터X’ 박태경 정체는?

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배우 김우석이 닥터X에서 예상 밖의 반전을 선보였다.

지난 6, 7일 방송된 닥터X : 하얀 마피아의 시대(SBS) 9, 10회에서 김우석은 구서대병원 신입 인턴 박태경 역으로 출연했다.

이날 박태경은 그동안 보여준 밝고 긍정적인 모습과 다른 얼굴을 드러냈다. 특히 극 말미 환자 김승효의 병실에서 베개로 그의 얼굴을 누르는 장면이 등장하며 충격을 안겼다.

환자를 먼저 생각하고 진심으로 대하던 인물이었던 만큼 갑작스러운 행동은 더욱 큰 반전으로 다가왔다. 박태경이 어딘가를 응시하며 생각에 잠기거나 눈물을 머금은 채 감정을 억누르는 모습도 이어지면서 그에게 어떤 사연이 숨겨져 있는지 궁금증을 키웠다.

반면 버스정류장 장면에서는 기존 박태경의 밝은 모습이 다시 드러났다. 그는 자신이 보육원 출신으로 입양됐다는 과거를 솔직하게 털어놨고 가족에 대한 애정도 숨기지 않았다. 의사로서 성장하고 있다고 느끼는 순간에 대해서도 밝게 이야기했다.

한 아이의 생명이 달린 수술에 참여한 뒤에는 교수진에게 존경심을 드러냈다. 징계위원회에서도 “이 수술 참여한 거 후회하지 않습니다”라며 자신의 선택에 대한 뜻을 분명히 밝혔다.

김우석은 밝고 순수한 인턴의 모습부터 자신의 판단을 밀어붙이는 단단한 태도, 병실에서 드러난 낯선 얼굴까지 한 인물 안의 여러 모습을 오갔다.

특히 환자 김승효를 향한 행동이 무엇을 의미하는지는 아직 밝혀지지 않았다. 그동안 쌓아온 박태경의 이미지와 정반대되는 장면이 등장한 만큼 향후 전개에서 그의 과거와 선택이 어떻게 설명될지 관심이 쏠린다.

닥터X는 매주 금, 토요일 오후 9시50분 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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