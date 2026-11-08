고경표, ‘놀뭐’ 가요제 예선 합격…‘내 사랑 내 곁에’로 200만 뷰

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배우 고경표가 놀면 뭐하니?(MBC)에서 숨겨둔 노래 실력을 공개했다.

지난 7일 방송된 놀면 뭐하니?에서는 ‘95 서울가요제’ 예선 합격자 18명의 정체가 공개됐다. 예선부터 목소리로 궁금증을 모았던 ‘시애틀의 잠 못 이루는 밤’은 고경표였다.

고경표는 이날 ‘마지막 승부’ 이선민, ‘레옹’ 정은지와 한 팀을 이뤄 최백호의 낭만에 대하여를 불렀다. 세 사람의 서로 다른 음색이 어우러진 가운데 고경표는 허스키한 목소리로 곡의 분위기를 살렸다.

고경표의 가창력은 예선부터 화제가 됐다. 앞서 김현식의 내 사랑 내 곁에를 선곡해 특유의 낮고 짙은 음색을 들려줬다. 해당 예선 영상은 조회수 200만 회를 넘기며 관심을 모았다.

정체가 공개된 뒤에는 배우로서 익숙한 모습과 다른 예능감도 보여줬다. 무대에서는 진지하게 노래에 집중했지만 토크에서는 편안한 모습으로 출연진과 어울리며 분위기를 이끌었다.

고경표는 그동안 작품을 통해 다양한 캐릭터를 연기해왔지만, 이번 ‘95 서울가요제’에서는 가창력을 앞세워 또 다른 모습을 보여주고 있다. 예선 무대부터 높은 조회수를 기록한 만큼 앞으로 어떤 노래를 들려줄지도 관심을 모은다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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