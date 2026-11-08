아이딧, NCT 127 ‘Cherry Bomb’ 커버까지…KGMA 퍼포먼스상 수상

그룹 아이딧(IDID)이 ‘2026 코리아 그랜드 뮤직 어워즈’에서 베스트 댄스 퍼포먼스를 수상했다.

아이딧은 지난 7일 서울 고척스카이돔에서 열린 ‘2026 코리아 그랜드 뮤직 어워즈’(KGMA)에서 베스트 댄스 퍼포먼스 트로피를 받았다.

아이딧은 지난해 ‘2025 KGMA’에서 IS 라이징 스타를 수상한 데 이어 올해까지 2년 연속 수상 기록을 이어갔다.

리더 장용훈은 “이렇게 뜻깊은 상을 주셔서 진심으로 감사드린다”며 “항상 무대 위에서 빛날 수 있도록 응원해 준 위딧 덕분에 받을 수 있었던 것 같다”고 팬들에게 공을 돌렸다.

김민재 역시 멤버들과 소속사, 스태프들에게 감사 인사를 전한 뒤 “앞으로도 더 노력하는 아이딧이 되겠다”고 말했다.

이날 아이딧은 ‘2026 KGMA’를 위해 새롭게 편곡한 ‘FLY!’ 무대를 선보였다. 댄스 브레이크에는 멤버들의 프리스타일 댄스를 더했다.

NCT 127의 ‘Cherry Bomb’ 커버 무대도 공개했다. 아이딧은 파워풀한 안무와 단체 퍼포먼스로 원곡과 다른 분위기의 무대를 꾸몄다.

아이딧은 지난해 9월 첫 미니앨범 ‘I did it.’으로 데뷔한 뒤 디지털 싱글 ‘PUSH BACK’과 싱글 앨범 ‘FLY!’를 발표하며 활동을 이어왔다.

아이딧은 오는 14일 ‘2026 멜론뮤직어워드’와 12월 5~6일 대만 가오슝 내셔널 스타디움에서 열리는 ‘Asia Artist Awards 2026’에도 참석할 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]