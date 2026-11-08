레드벨벳 슬기, 몽환과 로맨틱 사이…‘심쿵’ 유발하는 힙한 세트장 비하인드

슬기가 몽환적인 분위기의 사진을 공개했다. 출처=슬기 SNS

그룹 레드벨벳(Red Velvet) 슬기가 몽환적인 아우라를 발산하며 독보적인 콘셉트 소화력을 입증했다.

슬기는 지난 7일 자신의 SNS 계정에 “치치치타!”라는 글과 함께 촬영 현장 비하인드 컷 여러 장을 게재했다.

슬기가 몽환적인 분위기의 사진을 공개했다. 출처=슬기 SNS

슬기가 몽환적인 분위기의 사진을 공개했다. 출처=슬기 SNS

공개된 사진 속 슬기는 크림 톤의 시폰 블라우스에 라벤더 컬러의 미니스커트를 매치해 트렌디한 ‘발레코어’ 룩을 완성했다. 특히 퍼프 소매와 레이스 트리밍 디테일, 가터벨트 풍의 레이어드 스타일링이 로맨틱한 분위기를 극대화했다.

슬기가 몽환적인 분위기의 사진을 공개했다. 출처=슬기 SNS

슬기가 몽환적인 분위기의 사진을 공개했다. 출처=슬기 SNS

여기에 풍성한 금발 히피 펌 헤어로 신비로운 요정 같은 매력을 더했다. 푸른 배경 세트와 인조 잔디, 클래식한 도어 오브제가 어우러져 동화적 연출을 완성했다.

한편, 슬기가 속한 유닛 ‘아이린&슬기’는 최근 ‘IRENE & SEULGI JAPAN TOUR 2026 -blank-’를 개최하며 첫 일본 투어 일정을 성공적으로 끝마쳤다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]