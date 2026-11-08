제로베이스원 김태래, 문체부와 K-관광 알렸다…국내 명소 매력 전파

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 김태래가 경북 문경의 관광 명소를 소개하며 한국 여행의 매력을 알렸다.

김태래는 지난 7일 방송된 한국관광 홍보 콘텐츠 ‘히든 트립 2’에 출연했다. 이 프로그램은 문화체육관광부가 주최하고 아리랑TV가 주관한다.

이날 김태래는 문경을 찾아 역사를 따라 산책하며 트립 큐레이터로 활약을 펼쳤다. 첫 번째 목적지인 봉명산 출렁다리에서는 높은 다리 위에서도 스릴을 즐기는 모습을 보였다. 이어 문경새재 오픈세트장을 방문한 김태래는 붉은 용포를 입은 왕과 도포 차림의 선비로 변신했다. 전통 의상을 직접 체험하며 장소에 얽힌 역사도 소개했다.

고모산성에서는 지역에 전해지는 설화를 들려주며 역사 탐방을 이어갔다. 이후 문경의 식재료로 차려진 음식을 맛보고, 음식의 특징을 설명하는 먹방도 선보였다. 여행 마지막에는 패러글라이딩에 도전했다. 문경의 자연을 하늘에서 감상하는 체험을 끝으로 ‘히든 트립 2’의 여정을 마무리했다.

앞서 김태래는 부여와 여수로 떠나 각 지역의 맛과 멋을 제대로 즐길 수 있는 여행 코스를 소개했다. 부여에서는 궁남지, 백제문화단지, 가림성 등을 방문했고, 여수에선 섬 투어부터 이순신광장, 국동항 수변공원 등 역사와 낭만을 동시에 담은 진행으로 힐링을 선사하며 여행 욕구를 자극한 바 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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