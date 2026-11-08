건강한 토토라이프 만들어요… 베트맨, 11월 ‘소액 구매 건전화 캠페인’ 진행

사진=한국스포츠레저 제공

“건강한 구매 문화의 확산을 위해 마련했습니다.”

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저는 8일 “공식 인터넷 발매사이트 베트맨을 통해 지난 1일부터 오는 30일까지 ‘소액 구매 건전화 캠페인, 건강한 토토라이프 만들기’를 진행한다”고 밝혔다.

이번 캠페인은 이용자가 자신의 몰입도를 점검하고, 구매 및 손실 한도와 휴식 계획을 세워 건전한 스포츠토토 이용 습관을 형성할 수 있도록 마련됐다. 베트맨 내 이벤트 페이지에서 건전화 프로그램 참여와 소액 구매 이벤트의 세부 내용을 확인할 수 있다.

건전화 프로그램 참여 이벤트는 ‘셀프 진단평가’, ‘셀프 구매계획’, ‘셀프 휴식계획’으로 구성됐다. ‘셀프 진단평가’는 스스로 몰입도를 점검하는 프로그램이다. ‘셀프 구매계획’은 구매 및 손실 한도를 미리 정할 수 있도록 지원한다. ‘셀프 휴식계획’을 통해서는 하루 동안 스포츠토토 구매를 쉬어가는 계획을 세울 수 있다.

캠페인 기간 건전화 프로그램에 참여한 이용자 중 추첨을 통해 롯데 2만원권(40명), 투썸플레이스 1만원권(160명) 등 총 200명에게 경품을 제공한다. 세 가지 프로그램에 모두 참여한 이용자에게는 벳볼 500개를 지급한다.

소액 구매 이벤트는 캠페인 기간 1만원 이하의 소액으로 스포츠토토를 구매한 이용자를 대상으로 진행된다. 추첨을 통해 배달의민족 3만원권(30명), 올리브영 1만원권(120명) 등 총 150명에게 경품을 제공한다. 이번 캠페인의 당첨자는 오는 12월10일 발표된다.

한국스포츠레저 관계자는 “이번 캠페인은 소액으로 스포츠를 즐기는 재미를 알리고, 건강한 구매 문화를 확산하기 위해 마련됐다”며 “스포츠팬들이 건전화 프로그램과 소액 구매 이벤트에 참여해 건전한 이용 습관을 만들어 나가길 바란다”고 전했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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