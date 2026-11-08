김은지, 난설헌배 결승 선승…대회 5연패까지 단 1승 남았다

사진=한국기원 제공

김은지 9단이 스미레 6단에게 역전승을 거뒀다. 난설헌배 5연패에 단 1승만을 남겨두게 됐다.

김은지는 지난 7일 강원도 강릉시 오죽한옥마을서 열린 제6회 난설헌배 전국 여자바둑대회 결승 3번기 1국서 스미레에게 212수 만에 백 불계승하며 선취점을 얻었다.

4강서 김은지는 이슬주 3단에게 231수 만에 흑 불계승하며 5년 연속 결승에 올랐다. 스미레는 최정 9단과 치열한 접전 끝에 300수 만에 흑 반집승을 거두고 세 번째 출전 만에 처음으로 결승 진출에 성공했다.

두 사람은 지난달 30일 Sh수협은행 여자바둑 최강전 결승에서 맞붙은 이후 8일 만에 다시 결승 테이블에 마주 앉았다.

사진=한국기원 제공

결승 1국은 중반 이후 스미레가 크게 앞섰다. 김은지를 상대로 첫 승을 거두는 듯했다. 하지만 하중앙에서 스미레의 실수(흑149)가 나오면서 승부가 급격히 기울었고, 기회를 놓치지 않은 김은지가 역전에 성공하며 승리를 가져갔다.

이날 승리로 김은지는 스미레와의 상대전적을 11전 전승으로 늘리며 천적다운 면모를 다시 한번 과시했다.

결승 2국은 8일 오전 10시 같은 장소에서 속행된다. 김은지가 승리하면 대회 5연패를 확정하며, 스미레가 반격에 성공할 경우 오후 2시 열리는 최종 3국에서 우승자가 가려진다.

제6회 난설헌배 전국 여자바둑대회는 강원특별자치도와 강릉시·강릉시의회·강릉시체육회가 후원하고 한국기원과 한국여성바둑연맹이 공동 주최·주관한다. 우승 상금은 4500만원, 준우승 상금은 1500만원이다. 제한 시간은 시간누적방식(피셔방식)으로 각자 20분에 추가시간 20초가 주어진다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]