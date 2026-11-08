넥슨재단 후원 기부 마라톤에 3000명 참여…16만 유저 마음 모였다

지난 7일 서울 마포구 월드컵공원 평화광장에서 열린 '넥슨과 함께하는 미라클365 푸르메런'을 앞두고 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다. 사진=넥슨

넥슨재단이 후원한 기부 마라톤에 장애인과 비장애인 3000여명이 참여해 어린이 재활치료 지원에 힘을 보탰다.

넥슨재단은 지난 7일 서울 마포구 상암 월드컵공원 평화광장 일대에서 열린 ‘넥슨과 함께하는 2026 미라클365 푸르메런’이 마무리됐다고 8일 밝혔다.

이번 행사는 국내 최초 통합형 어린이 재활병원인 푸르메재단 넥슨어린이재활병원의 개원 10주년을 기념해 마련됐다. 참가자들은 10㎞ 달리기와 3㎞ 걷기 코스에 참여해 서로를 응원하며 완주에 도전했다.

푸르메재단이 주최한 이번 대회의 운영비는 넥슨재단이 ‘넥슨 히어로 30 기금’을 통해 전액 후원했다. 넥슨 히어로는 게임 이용자들이 참여하는 사회공헌 캠페인으로, 2024년 넥슨 창립 30주년을 맞아 22개 게임에서 이용자 16만명이 총 34억원의 기금을 조성했다.

이날 행사에는 홍보대사인 가수 션과 휠체어 육상 국가대표 유병훈 선수, 푸르메재단 넥슨어린이재활병원에서 재활치료를 받은 박선율 양이 함께 10㎞ 코스에 도전했다.

넥슨 임직원 약 300명도 참가했다. 넥슨은 임직원들의 참가비를 지원하고, 10㎞ 달리기에 처음 도전하는 직원들을 위한 러닝 원데이 클래스를 운영했다. 사내 봉사 동아리 ‘핸즈업’은 현장 부스를 직접 기획하고 운영했다.

행사장 곳곳에는 넥슨 게임 지식재산(IP)을 활용한 거리 표지판이 설치됐다. 넥슨 캐릭터로 분장해 달리는 코스프레 행사 ‘도전! 넥슨 베스트 드레서’도 진행됐다.

김정욱 넥슨재단 이사장은 “재활은 빨리 가는 것보다 끝까지 가는 것이 중요하고, 혼자보다 함께일 때 더 멀리 갈 수 있다는 점에서 마라톤과 많이 닮았다”며 “유저 여러분이 모아주신 마음으로 많은 분들과 함께 달릴 수 있어 뜻깊은 날이었다”고 말했다.

한편 넥슨은 2016년 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 개원을 시작으로 전국 어린이 의료시설 건립을 지원해 왔다. 지난 10년간 어린이 의료 인프라에 후원한 금액은 약 656억원이며, 지원 시설의 누적 이용자 수는 약 84만명에 이른다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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