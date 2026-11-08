아이들 미연, SNS 근황 공개…어떤 스타일도 착붙 ‘명품 비주얼’ [스타★샷]

미연이 다양한 패션으로 각기 다른 매력을 선보였다. 출처=미연 SNS

아이들 멤버 미연이 다채로운 패션 스펙트럼을 선보이며 시선을 사로잡았다.

미연은 지난 7일 자신의 공식 SNS 채널을 통해 별도의 글 없이 여러 장의 화보성 사진을 게재했다.

미연이 다양한 패션으로 각기 다른 매력을 선보였다. 출처=미연 SNS

미연이 다양한 패션으로 각기 다른 매력을 선보였다. 출처=미연 SNS

공개된 사진 속 미연은 컨셉트마다 전혀 다른 분위기를 연출했다. 먼저 깊게 파인 V넥 라인과 각진 숄더 라인이 돋보이는 올블랙 착장으로 모던하고 도회적인 감각을 과시했다. 여기에 메탈릭 체인 초커와 다크 톤의 롱 네일 아트를 더해 특유의 절제된 시크함과 도도한 아우라를 극대화했다.

미연이 다양한 패션으로 각기 다른 매력을 선보였다. 출처=미연 SNS

미연이 다양한 패션으로 각기 다른 매력을 선보였다. 출처=미연 SNS

미연이 다양한 패션으로 각기 다른 매력을 선보였다. 출처=미연 SNS

또 다른 사진에서는 레트로한 글램 룩으로 반전 매력을 더했다. 은은한 글리터 소재의 홀터넥 미니 드레스에 하트 모티프 체인 벨트와 연보라 톤의 타이츠를 매치해 감각적인 Y2K 스타일을 완벽하게 소화했다.

미연이 다양한 패션으로 각기 다른 매력을 선보였다. 출처=미연 SNS

미연이 다양한 패션으로 각기 다른 매력을 선보였다. 출처=미연 SNS

이어 비즈 패치워크 장치가 더해진 블루 크롭 톱과 스커트 세트업에 슬림한 프레임의 안경을 더한 룩에서는 지적이면서도 트렌디한 감성을 발산하며 팔색조 매력을 입증했다.

한편, 미연은 최근 더블 타이틀곡 ‘Lips Together(feat. 미연)’ 협업 활동을 비롯해 (여자)아이들 미니 9집 ‘We made’ 발매, 네 번째 월드투어 ‘2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]’을 성황리에 마치며 활발한 그룹 및 개인 활동을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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