이미경 CJ 부회장, 아시안 명예의 전당 평생공로 메달 수상…“문화는 산소와 같아”

이미경 CJ그룹 부회장이 아시안 명예의 전당 시상식에서 수상 소감을 전하고 있다. 사진=CJ ENM

이미경 CJ그룹 부회장이 한국 콘텐츠의 세계화에 기여한 공로를 인정받아 미국 아시안 명예의 전당에서 평생공로 메달을 받았다.

8일 CJ그룹에 따르면 이 부회장은 지난 5일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린 ‘2026 아시안 명예의 전당(Asian Hall of Fame)’ 시상식에서 ‘센테니얼 평생공로 메달(Centennial Medal of Lifetime Achievement)’을 수상했다.

센테니얼 평생공로 메달은 사회 각 분야에서 오랜 기간 업적과 영향력을 쌓아온 인물에게 수여하는 특별상이다. 이 부회장은 지난 30여년간 영화와 음악, 방송 등 다양한 분야에서 한국 콘텐츠의 해외 진출과 문화 교류에 기여한 공로를 인정받았다.

이 부회장은 수상 소감에서 “문화는 마치 산소와 같아서 평상시에는 그 소중함을 잊고 지내기 쉽지만, 결코 이것 없이 살아갈 수 없다”고 말했다.

이어 “우리가 함께 이뤄낸 성과가 자랑스럽고, 그 여정에서 우리를 믿고 지지해 준 모든 분께 깊은 감사를 전한다”며 “우리가 남길 가장 큰 유산은 단순히 지금까지 이뤄낸 성과가 아니라, 다음 세대가 더 큰 꿈을 꾸고 새로운 가능성에 도전할 수 있도록 기회를 만들어 주는 것”이라고 강조했다.

이 부회장은 Mnet과 MAMA AWARDS, KCON 등을 통해 K-팝의 글로벌 확산에 힘써온 과정도 돌아봤다. 그는 “새로운 세대가 로컬 음악을 발견하고 창의적인 아이디어를 공유할 수 있는 공간을 만들고자 Mnet을 선보였다”며 “‘음악으로 하나 되는 세상(Music Makes One)’은 우리의 오랜 꿈이었고 전 세계 팬들이 그 꿈을 현실로 만들어주었다”고 밝혔다.

이수만 A2O엔터테인먼트 키 프로듀서(왼쪽부터), 에이미 홈마 아카데미 영화박물관 관장, 이미경 CJ그룹 부회장, 매기 강 감독이 아시안 명예의 전당 시상식에서 기념 촬영을 하고 있다. 사진=CJ ENM

이날 시상자로는 이수만 A2O엔터테인먼트 키 프로듀서가 나섰다. 지난해 이 부회장이 아시안 명예의 전당 헌액자인 이 프로듀서의 시상을 맡은 데 이어 올해는 두 사람의 역할이 바뀌었다.

이 프로듀서는 “지난해 이미경 부회장이 저를 ‘K-팝의 대부(Godfather of K-pop)’로 소개해 주셨는데, 오늘 밤에는 그 호의를 돌려드리고자 한다”며 “만약 제가 K-팝의 대부라면, 이미경 부회장은 명실상부한 ‘K-컬처의 대모(Godmother of K-culture)’이시다”라고 말했다.

이어 “한국이 세계 엔터테인먼트 산업에서 존재감이 크지 않던 시절, 이미경 부회장은 다른 사람들이 보지 못한 가능성을 보았다”며 CJ의 드림웍스 투자 등을 이끈 이 부회장의 리더십을 높이 평가했다.

이 부회장은 1995년 CJ의 드림웍스 SKG 투자와 1998년 CGV 강변 개관 등을 통해 국내 문화산업의 기반을 확대하는 데 기여했다. 영화 ‘기생충’에는 책임 프로듀서로 참여했으며, 이 작품은 2020년 아카데미 시상식에서 비영어 영화 최초로 작품상을 수상하는 등 4관왕에 올랐다.

음악 분야에서는 2012년 미국에서 시작한 K-컬처 페스티벌 KCON과 글로벌 K-팝 시상식 MAMA AWARDS 등을 통해 한국 음악과 문화를 해외에 소개해 왔다. 최근에는 CJ ENM의 글로벌 레이블 ‘퍼스트 라이트 스토리하우스’를 통해 아시아계 창작자들의 콘텐츠 발굴과 제작을 지원하고 있다.

올해로 22회째를 맞은 아시안 명예의 전당에는 이 부회장을 비롯해 그룹 블랙핑크 로제, 일본 야구 선수 출신 노모 히데오 등이 헌액됐다. 행사에는 타이거JK와 윤미래, 엑스재팬 요시키, 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 매기 강 감독 등도 참석했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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