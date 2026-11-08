에스파 카리나, ‘고양이 귀 비니’ 쓰고 심쿵 미소…겨울 숏패딩 룩 완벽 소화

카리나가 포근하면서도 힙한 겨울 패션을 공개했다. 출처=카리나 SNS

그룹 에스파(aespa) 카리나가 포근함과 힙한 감성을 동시에 잡은 겨울 패션을 선보였다.

카리나는 지난 7일 자신의 공식 SNS 채널을 통해 “구해줄 사람”이라는 짤막한 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

카리나가 포근하면서도 힙한 겨울 패션을 공개했다. 출처=카리나 SNS

카리나가 포근하면서도 힙한 겨울 패션을 공개했다. 출처=카리나 SNS

카리나가 포근하면서도 힙한 겨울 패션을 공개했다. 출처=카리나 SNS

카리나가 포근하면서도 힙한 겨울 패션을 공개했다. 출처=카리나 SNS

공개된 사진 속 카리나는 은은한 광택감이 돋보이는 하늘색 크롭 패딩 점퍼로 시선을 사로잡았다. 패딩 내부에는 슬림한 화이트 탑을 매치하고, 크림 톤의 여유로운 트레이닝 팬츠를 결합해 세련된 톤온톤 스타일링을 완성했다.

특히 고양이 귀 모양의 유니크한 텍스처가 돋보이는 스카이블루 니트 비니로 전체적인 룩에 귀여운 포인트를 더했다. 트렌디한 크롭 패딩과 캐주얼한 스웨트 팬츠를 조합해 자유로우면서도 감각적인 감성이 눈길을 끈다.

한편 카리나는 최근 스페셜 디지털 싱글 ‘SYNK : aeXIS LINE’, ‘SYNK : COMPLæXITY’, ‘ScreaM Rookies 2 : Whiplash (Remixes)’ 프로젝트 등 다채로운 음원 및 퍼포먼스 활동을 이어가며 아티스트로서의 스펙트럼을 넓혀가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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