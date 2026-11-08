‘라이어’ 유연석, 드디어 본색 드러내나…한밤중 옥자연 집 침입 ‘반전 엔딩’ [TV핫스팟]

‘라이어’ 유연석이 의심스러운 행동을 드러내며 충격적인 반전을 선사했다. 서현진이 거짓말탐지기 조사에서 거짓 판정을 받은 이유가 밝혀진 가운데 사건의 진실을 둘러싼 의혹이 새로운 국면을 맞았다.

지난 7일 방송된 MBC 금토드라마 ‘라이어’ 4회에서는 강지선(서현진)과 민준호(유연석)의 상황이 역전된 이후 두 사람의 갈등이 더욱 깊어지는 모습이 그려졌다.

앞서 강지선(서현진 분)에 대한 악의적인 기사가 보도되면서 강지선은 위기에 처했다. 동료 교사들은 물론 강지선이 가르치는 아이들까지 그녀를 ‘꽃뱀’으로 보기 시작했다. 결국 이 사건으로 강지선은 직업까지 잃었다. 반면 민준호(유연석 분)는 피해자라는 여론 속에서 일상을 되찾았다. 의사로서 방송 프로그램에 출연하며 대중의 신뢰도 얻었다.



강지선이 거짓말탐지기 조사에서 거짓 판정을 받은 이유가 공개됐다. 과거 비슷한 사건을 겪었던 강지선은 상습적으로 문제를 제기하는 사람이라는 오해를 받을 것을 우려해 관련 질문에 사실과 다르게 답했다. 그러나 과거 강지선에게 신고를 당했던 인물은, 이를 기자에게 제보하는 것도 모자라 강지선에게 협박 메시지까지 보내며 그녀를 압박했다.



억울함에 해당 인물을 찾아간 강지선은, 여전히 하나도 변하지 않고 뻔뻔하기만 한 상대의 모습에 분노를 터뜨렸다. 전혀 나아질 기미가 보이지 않는 상황에 잠시 위험한 생각까지 했던 강지선은 “죽은 듯 숨만 붙이고 사는 것보다는 낫겠지”라며 반드시 진실을 밝히겠다고 결심했고, 민준호가 출연한 방송 프로그램 게시판에 자신의 실명을 공개하며 글을 올렸다.

강지선의 결심은 민준호에게 화살로 돌아왔다. 사람들의 또다시 달라진 시선 속에서 민준호는 수술 기회를 잃었다. 또 자신 때문에 아들 민현수(강지용 분)가 싸움에 휘말려 다치기까지 하자, 민준호의 분노도 폭발했다. 결국 민준호는 강지선에게 “제발 그 말도 안 되는 거짓말 좀 멈춰요”라고 소리쳤다. 하지만 강지선은 “멈출 수 없어요. 거짓말이 아니니까”라고 받아쳤다.

강지선과 민준호의 변화에 큰 영향을 준 인물이 경찰 이화영(옥자연 분)이다. 민준호를 의심해 온 이화영은 강지선에게 “민준호는 위험한 사람”이라고 경고했다. 자신에게 접근하는 민준호에게도 원칙적인 태도를 유지하며 경계를 늦추지 않았다. 이화영을 대하는 민준호의 태도가 미묘하게 달라진 것 또한 시청자의 의심을 키우는 포인트였다.

그날 밤 이화영이 홀로 잠든 집에 누군가 침입했다. 침입자의 정체는 민준호였다. 그동안 대중의 신뢰를 받던 민준호가 서늘한 표정으로 등장하면서 그의 진짜 모습에 대한 의문이 커졌다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]